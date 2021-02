Fermeture des cinémas : "Je préfère penser que les gens ne se sont pas habitués à Netflix"

La région Bretagne a débloqué une aide de 300.000 euros pour les cinémas d'art et d'essai et les salles indépendantes. Les cinémas sont fermés depuis maintenant trois mois et demi alors qu'ils avaient déjà fermé lors du premier confinement. "On tient le coup mais bien heureusement on est aidé par la Région et l’État. Cette aide de la Région c’est une bouffée d’oxygène", détaille Véronique L'Allain, co-présidente de Cinéphare, réseau de cinémas indépendants et directrice du cinéma La Salamandre à Morlaix. On a placé tous nos salariés en chômage partiel, on bénéficie du fonds de solidarité, on a une aide du CNC… Sans ça, on s’en sortirait pas."

Je préfère penser que les gens ne se sont pas habitués à Netflix,

Mais l'argent, les aides ne font pas tout. Il manque l'humain ! : "Ce qui nous manque le plus, c’est la relation aux gens, au public. C’est ce qui fait le sel du cinéma. Je préfère penser que les gens ne se sont pas habitués à Netflix, j’espère que ce n’est pas le cas. J’ai envie de penser que tout ira bien à la rentrée."

Et alors qu'au printemps, lors de la réouverture, il y avait peu de films à passer, là ça va être l'embouteillage : "450 films : ça va être une vraie difficulté. Les distributeurs accumulent les films, mais le CNC essaye de régler tout ça. On est dans la situation inverse de la réouverture en juin. On ne pourra pas tous les passer."

La perspective du Sew

Et une éclaircie, l'ouverture prochaine du Sew, le centre culturel de Morlaix : "C’est ce qui nous fait tenir, c’est une belle perspective ce nouveau cinéma. On a vraiment très hâte de l’inaugurer", commente Véronique L'Allain.