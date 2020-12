Fermeture des musées : "on prive de connaissance la population" regrette le directeur du Muséum de Toulouse

Tout comme les cinémas, théâtres et salles de spectacle, les musées sont eux aussi les grands perdants de ce déconfinement. Le Premier ministre a annoncé un élargissement de l'enveloppe pour la culture, soit 35 millions d'euros en plus. Aucune certitude pour le secteur de la culture quant à une réouverture après le 7 janvier. La Conférence Permanente des Muséums de France (CPMF) qui rassemble 53 muséums en France alerté Jean-Castex sur "le besoin d'une culture scientifique partagée et accessible au plus grand nombre".

On se prive d'un outil extraordinaire qui permet d'éduquer la population sur les enjeux du vaccin - Francis Duranthon, Directeur du Muséum de Toulouse

"On prive plus de 3 millions de personnes d'un accès à la connaissance et à la culture"

Pour le porte-parole de la CPMF et directeur du Muséum de Toulouse Francis Duranthon, la fermeture des musées est un contresens pour deux raisons : la raison éducativ éducative et la sanitaire.

"Grâce aux musées, qui sont des lieux de culture scientifique, on peut comprendre les enjeux du vaccin, la différence entre un virus et une bactérie, comment fonctionne un vaccin... On est capable d'amener énormément d'informations. En fermant nos musées, on se met en danger pour comprendre ce qu'il va se passer dans les semaines à venir".

Sanitairement, accueillir du public est d'autant plus jouable dans les musées selon Francis Duranthon.

"Il est très facile de contrôler les individus qui rentrent. On ne touche pas dans un muséum par rapport à un supermarché. Surtout que nous avons déjà régulé notre jauge d'accueil".