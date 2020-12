Fermeture des salles de spectacle : c'est le concert qui vient aux élèves de l'école Paul Bert à Poitiers

Les salles de spectacles sont toujours fermées. Les musiciens doivent attendre le 15 décembre pour pouvoir jouer de nouveau en public. En attendant, l'orchestre des Champs-élysée de Poitiers a trouvé une parade : des concerts en visioconférence. L'orchestre propose quatre récitals dans une journée ce 1er décembre et le 10 décembre prochain. Le premier, le matin, est pour les entreprises, un deuxième pour une famille, un troisième en soirée. Le quatrième est réservé pour une école. Les écoliers de Paul Bert à Poitiers ont pu y assister le 27 novembre dernier. Les concerts sont gratuits, il faut s'inscrire en ligne.

La vingtaine d'élèves est bien en place. Ils attendent sagement le début du concert sur le vidéoprojecteur. C'est le premier pour Augustin et il ne sait pas trop à quoi s'attendre. "J'aime tous les styles", révèle-t-il. Au programme, c'est de la musique classique. Trois œuvres de Mozart, Eugène Walckiers et Ferdinand Ries, c'est l'administrateur général de l'orchestre, Jean-Louis Gavatorta, qui présente le concert sur l'écran. Pendant les pièces, pas un bruit, juste un crayon qui tombe de temps en temps. À la fin, ça a plu à Augustin, surtout la flute traversière.

Une véritable rencontre

Plus qu'un simple concert, c'est surtout une véritable rencontre. Les élèves peuvent poser des questions dans le chat de la visioconférence. Ils ont pu travailler sur les familles d'instruments en amont. Pour Arnaud Emery, le professeur, c'est une formidable opportunité. "C'est limite un privilège", précise-t-il. Il poursuit : " C'est assez rare d'avoir la chance de discuter directement avec des musiciens après un spectacle." "La culture sous toutes ses formes fait partie intégrante du programme de l'éducation nationale. Après, libre à nous de la faire partager aux élèves", explique Arnaud Eymery. Il espère la réouverture le plus vite possible des salles de cinéma et de spectacle pour en faire profiter les élèves, pour de vrai.