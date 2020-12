Fermeture des salles de spectacle : "Une catastrophe économique et pour le mental" selon l'Hexagone de Meylan

L'Hexagone de Meylan est l'une des 70 scènes nationales de France et j’imagine que, comme les autres salles de spectacle, vous avez vécu comme un coup de massue la prolongation de la fermeture des salles ?

En effet, un vrai coup de massue car nous étions prêts, nous avions programmé Jowee Omicil et Vincent Peirani les 16 et 18 décembre, les deux spectacles étaient complets. Une masterclass s’était également organisée et apprendre trois jours avant que cela n’allait pas pouvoir se faire était un vrai coup de bambou pour nous.

Annuler les spectacles a un coût pour une salle comme la vôtre ?

Bien évidemment, cela fait cinq mois que nous annulons des spectacles donc c’est quasiment la moitié de notre activité, 50% de la billetterie. Nous étions déjà sur des coûts réduits car dans le contexte sanitaire, nous avions dû réduire notre jauge de spectateurs et on le comprend très bien mais nous prévenir des nouvelles règles aux dernier moment est un coup terrible parce que nous perdons toute notre billetterie, nous essayons d’aider le plus fragiles, c’est-à-dire les artistes qui sont en bout de ligne, en les rémunérant tout de même, tout comme les intermittents du spectacle à 21 jours. Ceux qui étaient planifiés seront payés pour éviter une réaction en chaîne.

Quel est votre sentiment ? De la révolte, de la colère, de l’incompréhension ? Je rappelle que vous avez co-signé le référé liberté devant le tribunal administratif de Paris.

C’est d’abord de la tristesse puis de la révolte parce que nous ne pouvons pas laisser faire ce qui est en train d’arriver. Ce recours de référé liberté qui a été déposé auprès du Conseil d’État avec l’ensemble des professionnels du secteur est motivé par le fait que nous jugeons arbitraire et inéquitable la décision de fermeture des établissements. Pourquoi entrer dans un théâtre serait plus dangereux aujourd’hui qu’entrer dans le métro, le tram, un centre commercial ou dans une église ? Alors que nous avons un protocole sanitaire très stricte qui est appliqué depuis septembre. Par ailleurs, aucun théâtre n’a été désigné comme cluster.

Le 7 janvier, le Premier ministre, Jean Castex, fera un nouveau point. Au vu des chiffres de l’épidémie qui repartent à la hausse, avez-vous encore de l’espoir ?

On est inquiet car on nous a annoncé une revoyure et non une réouverture donc nous ne savons absolument pas quand nous allons rouvrir et c’est ce pourquoi nous sommes en discussion avec le ministère de la Culture. Nous comprenons qu’il faut participer à l’effort collectif, de l’arrêt de ce virus mais nous aimerions avoir des règles du jeu avec une vision à plus long terme. Ce qu’on nous propose aujourd’hui n’est pas gérable, on ne peut pas nous dire le mardi : "vous allez ouvrir demain matin". Il y a toute une organisation à mettre en place, avec des techniciens, du montage, du démontage qui est à prendre en compte.

Dans une structure comme la vôtre, il faut aussi envisager un budget. Comment allez-vous terminer l’année et comment pouvez-vous construire un budget 2021 dans ce cadre-là ?

Il est difficile de le construire. Nous sommes en train d’imaginer un budget, avec une fréquentation à la baisse car le public ne sait pas très bien comment se positionner, ni à quel moment il va prendre ses billets. Mais il ne s’agit pas que d’une question économique dans la culture, c’est cela que nous voulons faire entendre. La culture est aussi l’endroit où nous développons l’esprit critique, la liberté de pensée. C’est l’endroit où on est à l’écoute de ses émotions et je pense que nous en avons grandement besoin en ce moment. Certes, c’est une question économique car la culture contribue sept fois plus au PIB que l’industrie de l’automobile donc c’est une grande catastrophe économique mais c’est aussi une catastrophe pour le mental et l’environnement de tous les êtres humains. Nous n’oublions pas que nous avons la chance d’être en France et d’être aidés par l’État mais, comme les restaurateurs, nous ne demandons pas à être assistés, nous demandons à pouvoir travailler et à le faire dans les enjeux sanitaires qui sont les nôtres aujourd’hui avec des protocoles très strictes.