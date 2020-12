Fermeture des théâtres : les saisons à venir vont être difficiles

Contrairement à ce qu'ils espéraient, les théâtres, les musées et les salles de spectacle ne pourront pas rouvrir le 15 décembre. Le premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir qu'ils allaient devoir attendre le mois de janvier. Un coup dur pour le monde de la culture explique le comédien Alexis Louis-Lucas, qui a fondé la compagnie Taxi Brousse à Quetigny.

"L'apnée est longue et difficile" déplore le comédien qui pense pourtant que les protocoles sanitaires sont suffisamment respectés dans les lieux de culture pour que la contamination soit limitée. S'il reconnaît que la situation actuelle est compliquée à gérer et que le statut d'intermittent protège d'une certaine manière les artistes qui en bénéficient, il s'inquiète en revanche pour l'avenir.

"Il n'y a pas eu de festival d'Avignon cette année, ce qui veut dire qu'on n'a pas pu aller à la rencontre des programmateurs de toute la France. _Toutes les choses que l'on n'entreprend pas maintenant font que les saisons à venir risquent d'être difficiles."_Les compagnies n'ont pas pu montrer leurs spectacles aux professionnels, ce qui veut dire qu'ils ont moins de dates prévues dans les mois à venir.

La compagnie Taxi Brousse ne souffre pas trop financièrement pour le moment, parce que les artistes sont pris en charge par le statut de l'intermittence, qu'une partie de l'équipe est au chômage technique et que le budget qui n'a pas été dépensé au festival d'Avignon permet pour l'instant de ne pas mettre la clé sous la porte. Mais Alexis Louis-Lucas a hâte de retrouver le contact avec le public, contact maintenu pour l'instant via les réseaux sociaux :"psychologiquement c'est difficile, ça fait 6 mois que je ne fais plus mon métier, alors même si on travaille la lecture, l'écriture, on se sent forcément un peu isolés"

Les retrouvailles avec le public pour la compagnie Taxi Brousse c'est programmé pour l'instant le 29 janvier à l'Ecrin de Talant