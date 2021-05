Un Comité de défense se mobilise contre la fermeture du musée de la Résistance à Romans-sur-Isère

Le musée de la Résistance et de la Déportation à Romans-sur-Isère n'a pas rouvert ses portes mercredi 19 mai.

Les défenseurs du musée de la Résistance et de la Déportation de Romans-sur-Isère poursuivent leur combat. Ils sont une trentaine à former un Comité de défense et demandent la réouverture du musée dans les locaux d'origine. Une pétition a même été lancée la semaine du 24 mai.

La municipalité de Romans-sur-Isère a annoncé en février dernier vouloir numériser le contenu du musée, afin de le rendre accessible dans une salle des archives de la mairie. Un format beaucoup plus adapté, selon la municipalité, pour son public cible : les enseignants et les classes scolaires.

Le musée de la Résistance de Romans retrace la chronologie de la seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme et la Résistance dans la Drôme - Gérard Devignes

Une fermeture perçue comme une offense aux anciens combattants

Pour Jean Sauvageon, président du Comité de défense et de l'Anacr (Association nationale des Anciens Combattants) de la Drôme, cette décision équivaut à enterrer définitivement le musée. "C'est une offense à tous les résistants et à toutes les personnes qui ont combattu le régime de Vichy", soupire-t-il. "En plus de cela, visiter une musée a un caractère émouvant. Voir la porte du wagon qui emmenait les déportés dans les camps, c'est autre chose que de la voir sur un écran." Le Comité espère pouvoir rencontrer prochainement les élus de la Ville.

Le musée a été créé en 1972, dans l'ancien couvent de la Visitation, par 22 figures de la Résistance pendant la seconde Guerre mondiale. Dans se bâtiment se trouve un autre musée, celui de la Chaussure, qui a rouvert le 19 mai et attire la plupart des visiteurs.