Fermeture du théâtre des Salinières à Bordeaux : "nos comédiens sont toujours payés"

France Bleu Gironde : vous avez baissé le rideau le 14 mars dernier. Depuis le théâtre est vide. Que deviennent vos 50 comédiens ?

Frédéric Bouchet : Ils sont évidemment confinés et ils trépignent d'impatience. On est en lien permanent et on prépare avec ardeur la rentrée. On table sur une réouverture en septembre. En ce qui concerne notre théâtre on fait toujours un programme par saison. D'habitude il sort au mois de juin. Cette année ce sera peut-être un peu plus tard mais toute la saison est faite entre septembre prochain et juin 2021, aussi bien à Bordeaux qu'en tournée.

Vous arrivez toujours à payer votre troupe ?

On honore nos contrats. Ca concerne les spectacles annulés et ceux qui étaient prévus jusqu'à la fin de la saison. Les comédiens sont au chômage partiel mais on a tout fait pour sécuriser l'ensemble du personnel. On a aussi fait un crédit à taux zéro garanti par l'Etat. On attend maintenant des mesures gouvernementales. On en saura sans doute plus après le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui mais le gouvernement doit vraiment aider à la fois nos intermittents et nos théâtres.

La bonne nouvelle c'est que vous pouvez compter sur le soutien de vos 700 abonnés !

C'est vrai qu'on leur a proposé de faire un don de leurs places au théâtre pour les spectacles annulés et on a eu un très bon retour. Les liens sont très forts avec les abonnés. Par ailleurs le propriétaire de notre théâtre vient de nous faire un avoir sur l'ensemble de la période de fermeture. Depuis 22 ans que le théâtre des Salinières existe on a tissé des liens forts avec le public, avec nos fournisseurs, nos partenaires. Aujourd'hui tout se passe bien et quoiqu'il arrive on sait qu'on pourra rouvrir avant la fin de l'année.