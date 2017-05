Fermeture pour la bonne cause des médiathèques de Poitiers !

Les médiathèques de Poitiers fermées exceptionnellement durant deux semaines: un nouveau système informatique va faciliter la vie des employés de la médiathèque mais aussi des usagers!

La médiathèque François Mitterrand de Poitiers c'est 14.000 lecteurs actifs et c'est plus d'un million et demi de pages vues sur le site internet l'an dernier. Depuis le 2 mai et jusqu'au 17 mai, les portes sont fermées pour permettre le renouvellement du système informatique, des portiques de sécurité et des automates proposés aux usagers.

explications de cette fermeture exceptionnelle ! © Radio France - vincent Hulin

"Pour ces travaux assez lourds, la période de l'année n'a pas été choisie au hasard car il y a moins de visiteurs à partir de début mai et surtout avec la période des ponts" explique Jean Louis Glénisson, Directeur des Médiathèques de Poitiers. "durant ces 15 jours il y a plus de 100 personnes à former c'est assez lourd, tous les documents doivent aussi migrer vers le nouveau système informatique, l'ancien datait des années 2000 et était devenue obsolète".