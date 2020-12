Fermeture prolongée des lieux culturels : "c'est désespérant"

Les responsables de cinémas, théâtres, salles de spectacle et sites culturels de Drôme et d'Ardèche accueillent avec beaucoup d'amertume la décision de prolonger la fermeture au moins jusqu'au 7 janvier alors qu'ils étaient prêts pour la réouverture du mardi 15 décembre.

"On était prêt" lâche dépité le directeur de la Grotte Chauvet 2 à Vallon-Pont-d'Arc. Alban de Goulaine dit avoir "de l'amertume" après l'annonce par le premier ministre de la prolongation au moins pour trois semaines de la fermeture des lieux culturels. A l'espace de restitution de la célèbre caverne ornée de l'Ardèche, les vacances de Noël sont un temps fort en terme de fréquentation au coeur de l'hiver avec habituellement mille visiteurs en moyenne par jour. "Quand l'Etat a fixé la date de réouverture au 15 décembre, on a voulu y croire. Les équipes ont cravaché pour préparer des animations. On voulait prendre notre revanche sur tous ces mois de fermeture, et puis non. Vivement que 2020 se termine !"

Les gens peuvent aller dans tous les magasins, ce n'est pas logique

Au cinéma Pathé de Valence, le directeur Alexandre Flubacker est en colère contre ce qui lui paraît une injustice. "Le protocole sanitaire est très strict au cinéma comme dans tous les sites culturels : port du masque, sièges vides entre deux groupes, sens de circulation. Il n'y a jamais eu de cluster [de foyer de contamination] lié à la culture. Les gens peuvent aller dans tous les magasins mais pas au cinéma ? Je comprends les efforts à faire face à la crise sanitaire mais là je ne vois pas où est la logique."

Sur l'année 2020, cela fera cinq mois de fermeture et une fréquentation annuelle divisée par trois pour le Pathé qui passe de 650.000 à 200.000 entrées. Au-delà des chiffres, le directeur du cinéma y voit aussi de la joie en moins. "Noël, ce n'est pas que des cadeaux, c'est aussi le plaisir de faire des sorties en famille. Aller au cinéma fait partie de ce qui fait du bien dans les périodes difficiles."

Les artistes vont-ils s'en sortir ?

Le directeur du Train Théâtre à Portes-lès-Valence ne dit pas autre chose. Pour Luc Sotiras, "c'est désespérant. Le virus ne se propage pas par les théâtres. C'est terrible. On avait reprogrammé trois spectacles qui avaient été reportés. A ce rythme-là, ça va mettre un coup très dur à notre secteur et à toutes nos professions qui sont là pour remettre un peu de poésie dans cette période compliquée".