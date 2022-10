Fermeture temporaire des trois piscines de l'Agglomération du Bocage Bressuirais

Les trois piscines de l'Agglo 2B vont fermer leurs bassins du samedi 3 décembre au vendredi 3 février 2023. Dans un communiqué publié ce jeudi 20 octobre, la collectivité assure que cela lui permettra d’économiser entre 320 000 et 360 000 euros. Cette fermeture temporaire intervient dans une période (de décembre à février) où la fréquentation est la plus faible de l’année dans les centres aquatiques mais où la consommation énergétique est la plus forte.

ⓘ Publicité

Ça va être une vraie coupure, déjà que les gens avaient du mal à revenir après les deux années Covid" Sébastien Chevalier

Joint par téléphone, Sébastien Chevalier, le président du club le Cercle des Nageurs du Bocage Bressuirais s'est dit très déçu de cette fermeture, même s'il en comprend tout à fait les enjeux économiques. Il s'inquiète pour les nageurs qui pratiquent en compétition, près d'un tiers des adhérents du club, pour lesquels l'entrainement est compromis. Le Cercle des Nageurs du Bocage Bressuirais emploie également trois salariés, qui pourraient être mis au chômage technique.

Sébastien Chevalier espère que les centres aquatiques ne seront pas les seuls à être impactés et que "les économies et la sobriété vont se jouer sur tous les équipements, qu'ils soient culturels, sportifs ou même au niveau des villes".