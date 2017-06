Avec Fernand Léger, le beau est partout et le succès est au centre Pompidou Metz

La dernière exposition du centre Pompidou Metz “Fernand Léger. Le Beau est partout“ attire plus de 1000 visiteurs par jour en moyenne depuis son lancement. L’artiste peintre est exposé à l’occasion des 40 ans du musée d’art contemporain.

Le succès de Fernand Léger ne faiblit pas au centre Pompidou Metz. Près de 130 œuvres du peintre ont été prêtées par le musée parisien. Elles sont exposées depuis le 20 mai dernier et déjà plus de 33 000 visiteurs sont venus les découvrir. Une des caractéristiques des œuvres de Fernand Léger ce sont les couleurs, vives, “par exemple dans la période des mécaniques, si on regarde le tableau “élément mécanique“, on se rend compte qu’il est vraiment très moderne et très coloré“ explique Claudine, une admiratrice du peintre.

Les couleurs et l’aspect mécanique se découvrent en peinture mais aussi en vidéo. “Ce regard aussi un peu décalé, c’est très impressionnant. Fernand Léger essaie de tout mettre en même temps dans le même tableau“ rajoute Thierry, un autre adorateur de l’artiste.

La modernité et le côté traditionnel sont réunis dans les œuvres de Fernand Léger. Devant l’un des tableaux du peintre Maryse apprécie “qu’il n’y ait pas beaucoup de personnages“ mais plutôt des formes géométriques. Elle apprécie aussi le côté accessible de cette exposition “c’est pour les enfants, on peut par exemple leur faire reproduire des formes. C’est aussi pour des ados parce que c’est gai, ce n’est pas une exposition triste, c’est bien exposé et puis c’est aussi pour les adultes et pour tout le monde, pour réfléchir“ dit-elle.

Une réflexion notamment sur la phrase de Fernand Léger : “le beau est partout“, “c’est un constat qu’il fait très tôt, le beau est partout. Il suffit de le regarder, il n’est pas forcément là où on l’attend et Fernand Léger dit que c’est un défi pour les artistes parce que le beau est partout donc il faut que la peinture soit aussi puissante et aussi forte que la vie moderne“ précise Ariane Coulondre, la conservatrice de l’exposition. Pour découvrir la rétrospective de Fernand Léger et vous faire un avis sur la question du “beau est partout“ vous avez jusqu’au 30 octobre pour vous rendre au centre Pompidou.