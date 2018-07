Ribérac, France

Après un jolie succès en 2017 et presque 3.000 spectateurs, le festival ribéracois "Fest'in Ribérac" s'installe de nouveau dans le Parc des Beauvières. Depuis mercredi, les organisateurs sont à pied d’œuvre pour préparer le terrain et installer la grande scène. Cette année encore, les organisateurs ont su concocter une programmation variée, en mixant les genres pour enflammer le parc ribéracois et séduire un public éclectique.

De la musique pour tous les goûts

Les marseillais de Massila Sound System prendront la scène à 20 h 30, avec des sons inimitables, un reggae mixé aux sons traditionnels de Marseille. Trente ans après leur débuts sur scène, les Marseillais partagent encore leur bonne humeur sur scène. Les rythmes reggae du groupe Danakil feront ensuite vibrer le Parc des Beauvières à 22 h 30. Cette bande de copains a su se faire connaitre sur différentes scènes internationales. Après une tournée au Canada pour leur dernier album, le groupe repart en tournée dès septembre 2018.

Samedi, place au rock avec les BB Brunes à 20 h 30 : surnommé les bébés du rock à leurs débuts, Ils ont gagné en maturité, tout en conservant leur esprit rock. La suite de la soirée sera assurée par Disiz la Peste à 22 h 30. Après son premier album il y a quinze ans, l'artiste compte désormais deux Victoires de la musique à son actif. Il revient sur scène avec un nouvel album à la fois rap, hip-hop, électro et pop, mais aussi des collaborations avec Stromae.

Tout est prévu sur place

Le festival Fest'in Ribérac mise aussi sur des groupes émergents pour attirer le public. Vendredi, le public pourra découvrir l’authenticité de la Vagabonde, et les DJ internationaux The Trickaz. Samedi, place aux rythmes français avec Les Trois Cafés, et à la techno de la Petite Fumée. L’incontournable Dj So One, un habitué du festival, mixera les deux soirs.

Sur place, tout est prévu pour assurer le week-end : marché artisanal, village gourmand, buvette et bar à vin. Un camping gratuit à proximité du site sera mis à disposition des festivaliers. Les billets sont au prix de 20 euros pour une soirée et le pass 2 jours est au prix de 30 euros. Les concerts commencent dès 19 h 30 le vendredi 13 juillet, et à partir de 19 heures le samedi 14 heures.