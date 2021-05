Festidreuz renonce en juillet mais organisera trois soirées concerts en août

Le festival Festidreuz à Fouesnant (Finistère) ne pourra pas se tenir comme prévu au début du mois de juillet. Face aux contraintes et incertitudes sanitaires, il donne rendez-vous en 2022 mais organisera trois soirées concerts en août prochain dans un format différent.

Le Festidreuz 2021 n’aura pas lieu début juillet. A moins de 40 jours de la date prévue et au regard des incertitudes liées au contexte sanitaire, l'association renonce à son format initial (1er, 2 et 3 juillet prochain). Les billets restent valables pour l'édition des 7, 8 et 9 juillet 2022 à laquelle participera notamment Yannick Noah.

Soirées concerts devant 5 000 spectateurs

L'équipe du festival proposera tout de même une édition spéciale nommée L'Estival qui se déroulera les 12, 13 et 14 août sur la plaine de Kerchann à Fouesnant (Finistère) en collaboration avec la municipalité.

Cela prendra la forme de trois soirées concerts, assurées par quatre à cinq artistes devant quatre à six mille spectateurs. La programmation sera dévoilée début juin.

Les soirées seront accessibles au moyen d'un pass 3 jours (60€) ou d'un billet de 30€ la soirée.

La billetterie ouvrira le 4 juin. Les billets pour l'édition 2021 du festival seront remboursables du 4 au 19 juin.