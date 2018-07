Olivier a dressé le bilan du 72° festival In d'Avignon.

Avignon, France

Pour le directeur du festival d'Avignon, l'édition 2018 a été à la fois "vigilante, engagée et accueillante". Olivier Py annonce un public rajeuni et un festival "objet d’intérêt général", qui a su dépasser ses propres frontières. Quarante sept spectacles ont été proposés et 224 représentations données dans 40 lieux différents.

Un festival ouvert sur le monde et sa réalité et c'est ce qui fait son succès :

En 2019, le thème sera l’Odyssée

Un fil rouge poétique et politique puisqu'il fait référence à Homère mais aussi à l'actualité des migrants. Une pièce du metteur en scène russe Kirill Serebrennikov sera programmée. Serebrennikov qui a été arrêté le 22 août 2017 à Saint-Petersbourg, est actuellement en résidence surveillée. Le pouvoir russe l'accuse de fraude massive, mais son seul crime serait sa liberté d'expression. Quelles que soient les difficultéq pour monter un spectacle de lui, Olivier Py a promis qu'il serait dans la programmation 2019.