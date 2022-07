Festival Aluna : un déficit de 600 000 euros minimum mais l'édition 2023 déjà annoncée

A Ruoms en Ardèche, le festival Aluna est en train de calculer l'ampleur de son déficit, et de chercher des solutions pour la suite. Optimiste, Jean Boucher, l'organisateur, a d'ores et déjà annoncé les dates pour l'été 2023.

Le festival Aluna à Ruoms a vendu 60 000 billets pour les quatre soirées de concerts de juin, contre les 72 000 espérés pour être à l'équilibre : "si on prend 12 000 billets en moins, sur la base de 50 €, ça fait 600 000 €. Donc je sais que j'ai entre 600 et 800 000 € de déficit. Mais comme on a acheté beaucoup de choses en dernière minute cette année, le son, la lumière, plein de matériel qu'on avait du mal à trouver, notre budget n'est pas fini, il n'est pas ficelé. On a fait le festival, sans ficeler le budget dépenses. Ce qui fait que notre déficit peut être supérieur. On a été trop optimiste sur cette sortie de Covid. On s'aperçoit que les Français n'étaient pas prêts à venir se mettre à trois au mètre carré dans une fosse d'un grand festival".

Néanmoins, Jean Boucher a déjà annoncé les dates pour l'édition 2023 du festival (29, 30 juin et 1er juillet) : "je suis un éternel optimiste, je suis à la recherche de solutions, bien sûr auprès des banques, auprès de mes fournisseurs, auprès de ceux qui voudront bien m'aider. J'espère qu'on va se mettre autour d'une table, que tout le monde va mettre la main à la poche. Si on arrête, les artistes resteront chez eux, les loueurs de matériel resteront chez eux, la scène restera au garage et le public restera chez lui. Je ne crois pas que ce soit la volonté de ce pays de ne pas aider la culture. On a été aidés sur le chômage partiel en 2020, on a été aidé par le fonds de solidarité en 2021. J'espère qu'on aura des aides en 2022 pour ceux qui ont échoué financièrement dans ce festival."

L'organisateur du festival Aluna espère donc des aides de l'Etat. Il est aussi en train de négocier avec les boîtes de production pour voir si un geste ne peut pas être fait sur les cachets des artistes qui ont beaucoup augmenté depuis 2019. Il réduira la voilure pour le festival 2023, n'alignera pas plusieurs têtes d'affiche sur la même soirée. Les organisateurs de festivals indépendants en difficulté, comme Musilac en Savoie, envisagent de se réunir à la rentrée pour trouver des solutions.