Festival Art Rock à Saint-Brieuc : Morcheeba, Skip the Use et Yseult rejoignent la programmation

Yseult et Skip The Use se produiront à Saint-Brieuc en mai 2020.

Saint-Brieuc, France

Les choses se précisent. Après avoir dévoilé les noms des têtes d'affiches de l'édition 2020 du festival Art Rock de Saint-Brieuc, les programmateurs annoncent ce jeudi 16 janvier la liste des artistes qui viendront se produire dans les Côtes-d'Armor du 29 au 31 mai aux côtés de IAM, Philippe Katerine, Izia, Tinariwen et Étienne de Crécy.

Morcheeba, Glauque et Mauvais oeil le vendredi 29 mai

Le vendredi 29 mai, le public de la Grande scène pourra applaudir le groupe anglais Morcheeba. Après huit albums écoulés à plus de 10 millions d’exemplaires, les poids lourds de la trip hop anglaise sont de retour ! Le même jour les fougueux belges de Glauque se produiront sur la scène B. Le trio français Mauvais Oeil et sa pop orientalisante jouera au Forum.

Caballero & Jeanjass, Yseult et MNNQNS le samedi 30 mai

Le lendemain, le samedi 30 mai, les rappeurs belges de Caballero & Jeanjass mettront le feu à la Grande scène quand de son côté Yseult, révélée par l'émission Nouvelle Star en 2013 envoûtera le public avec sa pop. Quatre Normands dans le vent, les MNNQNS (prononcez Mannequins, à l'anglaise) transmettront leur énergie débordante aux spectateurs du Forum.

Skip the Use, Lujipeka et Murman Tsuladze le dimanche 31 mai

Ils font le tour des festivals français depuis l'été dernier et ils passeront par Saint-Brieuc en 2020. Mat Bastard et le guitariste Yan Stefani de Skip the Use seront sur la grande scène le dimanche 31 mai. Lujipeka échappé du collectif Columbine se produira le même jour sur la scène B avec des titres mélancoliques. Enfin, ce même jour, les franco-géorgiens de Murman Tsuladze et leurs pop disco disjonctée vont électriser le Forum.

La programmation et la billetterie sont à retrouver sur le site internet du festival. Les pass trois jours avec accès à tous les sites sont déjà épuisés.