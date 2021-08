Festival Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand, un festival allégé mais pas dénaturé

Annulé l’été dernier, cette fois il est de retour. Le festival Au Bonheur des Mômes revient (du 23 au 27 août) chahuter le Grand Bornand (Haute-Savoie). Une édition allégée en raison de la Covid et avec pass sanitaire… mais sans perdre l’essentiel : proposer du spectacle vivant aux plus jeunes.

Au Grand Bornand, la question s’est posée : faut-il encore annuler Au Bonheur des Mômes ? Et puis, très vite pour les organisateurs du festival le plus tendre de l’été, la réponse est devenue évidente. Il était hors de question d’enchaîner deux années blanches. "Après une année de disette culturelle, on se devait de soutenir le spectacle vivant", explique Isabelle Pochat, la directrice de l’Office de tourisme du village des Aravis. "Il avait aussi une très forte sollicitation du public qui nous demandait : quand revenez-vous ?"

Pass sanitaire

Et voilà, Au Bonheur des Mômes revient donc (du 23 au 27 août) pour une 29e édition. Forcément, la crise sanitaire a un impact sur le festival. Pour le public, le pass sanitaire est obligatoire. "Pour les personnes vaccinées, une fois le premier contrôle effectué, elles disposeront d’un bracelet rouge qui permettra un ensuite accès plus rapide aux spectacles", détaille Isabelle Pochat. Pour les autres, un centre de tests PCR a été installé au cœur du Grand Bornand.

La Covid a aussi un impact sur la programmation du festival. Au Bonheur des Mômes s’est adapté aux contraintes du moment avec 35 compagnies invitées contre près d’une centaine habituellement, pour cent représentations contre environ 450 en temps normal. Une édition "poids plume mais qui va chatouiller" résume le slogan du festival.

