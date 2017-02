Festival aux Champs de Chanteix en Corrèze : les premiers noms de la programmation du trentième anniversaire

Le festival aux Champs de Chanteix fêtera ses trente ans cet été. Ce sera du 10 au 13 août. Et voici les tout premiers noms de la programmation.

Jean-François Poumier, le président de l'association Tuberculture qui organise depuis 1987 ce festival aux Champs à Chanteix, tout près de Tulle, a bouclé la programmation pour le concert du vendredi soir. Il y aura des habitués du festival comme La Rue Kétanou, Barrio Populo mais aussi la chanteuse Eskélina, El Gato Negro et celui qui commence à se faire un nom en assurant toutes les premières parties de Renaud, Gauvain Sers.

La chanteuse Eskelina © Maxppp - Ph. Vacher

Le "rockcollection" du festival

En attendant de connaître les artistes des deux soirées suivantes, on peut déjà dire qui chantera lors du premier soir, le jeudi. Ce sera pourquoi pas vous et moi. Pour fêter ses trente ans le festival va en effet proposer une liste de trente titres d'artistes qui ont fait son renom depuis 1987. Et via son site internet et Facebook on pourra s'inscrire pour aller soi-même chanter le morceau de son choix accompagné par un groupe professionnel : les Amants de Simone". "Le fil rouge de cette soirée ce sera la chanson de Laurent Voulzy, Rockcollection" précise Jean-François Poumier.