Le 45ème Festival international de la bande dessinée commence ce mercredi à Angoulême. On connaîtra ce soir le nom du Grand Prix 2018, qui sera président du festival l'année prochaine et aura le privilège de dessiner l'affiche. Au programme de ces 4 jours de fête : des dédicaces, mais pas seulement.

Angoulême, France

Les amateurs de manga vont être servis cette année. Trois maîtres incontestés de la bande dessinée nippone sont mis à l'honneur, et vont attirer un public encore plus jeune sur les bords de la Charente. Parmi ces grands maîtres, celui qui est considéré comme "le dieu du manga", Osamu Tezuka, le père d' "Astro Boy", décédé en 1989. Les deux autres auteurs japonais seront présents à Angoulême : Naoki Urasawa, et Hiro Mashima (l'auteur de "Fairy Tail") pour marquer le 150ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France.

L'expo Titeuf sur le parvis de l'Hôtel de Ville © Radio France - Pierre MARSAT

L'autre événement de ce 45ème festival de la bande dessinée, c'est l'exposition à ciel ouvert, sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Angoulême, de la carrière de Titeuf. Les Schtroumpfs aussi sont présents, pour fêter leur 60ème anniversaire. Le musée de la bande dessinée accueille une exposition qui retrace l'oeuvre du dessinateur Jacques Martin, le père d'Alix, qui nous plonge dans l'Antiquité romaine. Et puis, c'est une première destinée aux familles : le premier "Bal des vampires", dimanche après-midi, dans la cour de la mairie, en présence de Joan Sfar, qui vient de publier le tome 2 de "Petit vampire".