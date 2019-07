Tout savoir sur le festival Beauregard 2019 qui débute ce jeudi

Le festival Beauregard débute ce jeudi à Hérouville-Saint-Clair. Le rendez-vous pop-rock de l'agglomération caennaise se déroule jusqu'à dimanche. Sur place tout est prêt pour accueillir les festivaliers qui attendent les artistes avec impatience : Angèle, Suprême NTM, Tears for Fears, Lavilliers...

Hérouville-Saint-Clair, France

Festival Beauregard, saison 11, c'est parti ! Le festival pop-rock qui se déroule dans l'enceinte du château de Beauregard débute ce jeudi après-midi. Le groupe MNNQNS ouvrira le bal à 17h50 et les dj's britanniques Disclosure boucleront l'édition 2019 ce dimanche à 23h55. Une fois encore la programmation ravira un large public : de la jeune génération (Angèle, Lomepal, Clara Luciani, Roméo Elvis) aux groupes cultes de tous styles (Limp Bizkit, Gossip, Suprême NTM, Tears for Fears) en passant par des grands de la musique électronique (comme Fatboy Slim) ou des artistes français et internationaux reconnus (Bernard Lavilliers, Ben Harper).

Programmation festival Beauregard 2019

La nouveauté la plus visible pour 2019 est l'élargissement de la seconde scène. Face à celle baptisée "Beauregard" se trouvera "John" qui rejoint sa voisine en terme d'espace offrant ainsi un meilleur confort aux festivaliers. La grande roue sera toujours là pour prendre un peu de hauteur sur le festival (4 euros le ticket).

France Bleu Normandie EN DIRECT du festival Beauregard pour des émissions spéciales

Complet vendredi et samedi

La jauge maximale de 28 000 festivaliers par jour est déjà atteinte les vendredi et samedi. Il reste encore des places pour ce jeudi et dimanche. La direction du festival en profite pour appeler le public à la vigilance sur l'achat de tickets notamment sur internet en dehors des points de vente habituels et du site officiel de Beauregard.

à lire aussi Festival Beauregard : les organisateurs ont un message pour vous

Les infos pratiques

Pour rejoindre le château de Beauregard, mieux vaut privilégier le co-voiturage (parking situé à 1,9 km à pied du site), le vélo (avec un parc à vélo situé près du pont de Colombelles) ou les transports en communs Twisto dans l'agglomération caennaise (vers le centre-ville et les communes côtières). Une navette gratuite fera le lien entre l'arrêt "Hérouville-Saint-Clair" et le festival. Vous pouvez aussi rejoindre Caen en train pour 10 euros aller-retour depuis une gare normande.

L'accès au festival est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il suffit de présenter un justificatif au guichet à l'entrée du festival. Pour consommer sur place, un système de paiement "cashless" est mis en place via une carte (ou bracelet) faisant office de porte-monnaie. Une application Lyf Pay est aussi instaurée pour payer ses consommations avec son smartphone.

Plus d'informations sur le site officiel du Festival Beauregard

Les horaires de Beauregard 2019

Jeudi 4 juillet (ouverture des portes 17h30) :

MNNQNS à 17h50 (scène John), GRINGE 18h40 (scène Beauregard), THERAPIE TAXI 19h40 (John), ANGÈLE 20h45 (Beauregard), JOHN BUTLER TRIO 21h50 (John), LIMP BIZKIT 22h55 (Beauregard), GOSSIP 00h00 (John) et FATBOY SLIM 1h50 (Beauregard).

Vendredi 5 juillet (ouverture des portes 16h) :

WE HATE YOU PLE ASE DIE 16h30 (scène John), FANTASTIC NEGRITO 17h20 (scène Beauregard), TAMINO 18h20 (John), BALTHAZAR 19h20 (Beauregard), TALISCO 20h25 (John), BERNARD LAVILLIERS 21h30 (Beauregard), LOMEPAL 22h35 (John), SUPRÊME NTM 23h40 (Beauregard), THE BLAZE 00h55 (John) et ÉTIENNE DE CRÉCY PRÉSENTE : SPACE ECHO 2h00 (Beauregard).

Samedi 6 juillet (ouverture des portes 15h) :

BEACH YOUTH à 15h20 (scène Beauregard), CLARA LUCIANI 16h10 (scène John), IDLES 17h05 (Beauregard), FLAVIEN BERGER 18h05 (John), COLUMBINE 19h10 (Beauregard), ROMÉO ELVIS 20h15 (John), BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS 21h20 (Beauregard), MAC DEMARCO 22h35 (John), THE HIVES 23h40 (Beauregard), MOGWAI 00h45 (John) et MODESELEKTOR LIVE 1h50 (Beauregard).

Dimanche 7 juillet (ouverture des portes 15h) :

EMBRASSE-MOI à 15h30 (scène Beauregard), RENDEZ-VOUS 16h20 (scène John), BROR GUNNAR JANSSON 17h20 (Beauregard), JEANNE ADDED 18h25 (John), PLK 19h30 (Beauregard), CAT POWER 20h35 (John), TEARS FOR FEARS 21h40 (Beauregard), INTERPOL 22h50 (John), et DISCLOSURE DJ SET 23h55 (Beauregard).