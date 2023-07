Festival Beauregard : annulation de Blur, le groupe de rock britannique

L'une des affiches de l'édition 2023 du Festival Beauregard s'envole. Les organisateurs ont annoncé ce lundi l'annulation de la venue de Blur le jeudi 6 juillet 2023.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, il est expliqué que le batteur du groupe britannique "s'est blessé ce week-end et doit se reposer pour assurer les futurs shows".

Cette date devait marquer le retour de Blur en France depuis huit ans.

Le groupe doit se produire dans le mythique stade anglais de Wembley le samedi 8 juillet.

Pour pallier cette absence, les organisateurs ont trouvé un remplaçant. Il s'agit de "Royal Blood", un groupe britannique de hard rock,

