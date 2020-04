Festival Beauregard annulé : "Le coup est dur mais on prépare une belle édition 2021 !"

"On ne savait plus sur quel pied danser, alors c'est dur et douloureux, mais au moins maintenant on n'est plus dans l'incertitude". Paul Langeois, le directeur du Festival Beauregard oscille entre déception et philosophie au lendemain de l'annonce présidentielle. Pas de grand rassemblement jusqu'au 15 juillet au moins, ce qui sonnait le glas de l'édition 2020 du festival rock d'Hérouville-Saint-Clair qui devait se tenir du 2 au 5 juillet dans le parc du chateau de Beauregard.

"Ceux qui le souhaitent seront remboursés"

"Notre première priorité sera de proposer des modalités de remboursement aux festivaliers, annonce-t-il. Elles seront précisées d'ici 48 heures". La période de confinement complique les choses. Mais le remboursement devrait être possible à partir de début juin. Comme d'autres festivals, Beauregard devrait également proposer à ceux qui le souhaitent de conserver leurs billets pour la prochaine édition. 60 000 billets étaient déjà vendus, "4000 de plus que l'an dernier à la même époque, ce qui laissait présager une belle édition 2020" poursuit-il. Autre priorité pour les organisateurs, prévenir tous les partenaires et les nombreux prestataires qui interviennent sur Beauregard "pour relancer la machine pour 2021".

L'édition 2019 du Festival Beauregard avait rassemblé 108 000 spectateurs. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"Certains artistes ont déjà dit qu'ils seraient là l'an prochain"

Car l'édition 2021 est désormais plus que jamais en ligne de mire. Et Paul Langeois travaille déjà sur la programmation. Il a envoyé un mail à tous les agents hier soir. "Certains artistes ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient être là l'an prochain, on devrait donc avoir une programmation assez similaire à celle qui était prévue cette année." Avec 50% d'artistes internationaux programmés, il savait de toute façon qu'aucun n'aurait tourné cet été. "Rien que par rapport à cela, il était très compliqué d'envisager un report de l'édition 2020" confie-t-il.

Clara Luciani, sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, est passée à Beauregard l'an dernier. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"Financièrement, on espère compter sur les subventions des collectivités"

Financièrement, beaucoup de frais étaient déjà engagés. Les organisateurs travaillent avec leurs assurances, mais savent qu'ils ne récupéreront pas tout. "Heureusement on a eu la chance de faire deux belles éditions en 2018 et 2019 qui nous ont permis de ne pas être déficitaire". Mais le festival doit payer ses frais fixes : huit salariés à temps plein à l'année, charges et loyers des bureaux et des entrepôts. Le festival est en grande partie auto financé mais reçoit 3% de subventions publiques de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, du département et de la région. "Nous espérons pouvoir compter dessus pour pouvoir passer ce coup dur et proposer une magnifique édition 2021!"