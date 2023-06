Festival Beauregard : avant la vie de château, le grand chantier

"Bob Morane contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier" : avant que les 30 000 fans d'Indochine ne reprennent en choeur les plus grandes tubes du groupe, en ouverture du festival mercredi prochain, il y a encore du travail sur le site du château de Beauregard. Paul Langeois, le co-organisateur du festival : "au total, on a trois semaines de montage et deux semaines de démontage. Au départ, on doit être une trentaine. Et puis ça monte très vite, jusqu'à 150 ou 200 personnes. Enfin,, sur les derniers jours avant l'ouverture on doit frôler les 1000. Et pendant le festival, on doit être dans les 2500 entre les prestataires qui arrivent, les gens des stands, la sécurité..." Paul Langeois qui, à quelques jours de l'ouverture de cette quinzième édition affiche sa "sérénité", aidé en cela par un festival qui affiche depuis longtemps complet.

ⓘ Publicité

La Grande roue est en cours de montage © Radio France - Philippe Thomas

A peine démontée à Paris pour les Solidays, la scène est installée à Beauregard

La scène Beauregard arrive directement des Solidays qui s'est tenu sur l'hippodrome de Longchamp du 23 au 25 juin. Cyrille Lebon, régisseur de scène pour le festival : "on a une équipe de dix personnes qui travaille sur le montage depuis mercredi et jusqu'à lundi, entre 8 et 10 heures par jour. On monte la base puis les mâts qui vont nous permettre de mettre en place le toit. Ensuite, seulement, on posera le plancher." Les autres équipes prendront alors le relais pour installer la sono et les lumières. Quant à la scène John, elle arrive du festival Rock'in Evreux.

Une décoration toujours soignée pour faire du festival un endroit cosy © Radio France - Philippe Thomas

La grande roue présente pour la quatrième année

La Grande Roue fait aujourd'hui partie intégrante du décor de Beauregard. Elle vient d'arriver, mais c'est du travail pour l'installer sur le site ! Jean Clouet-d'Orval, propriétaire-exploitant basé à Argentan : "pour le montage, il faut deux journées de travail à sept personnes et il faut encore deux journées pour faire toutes les vérifications, les contrôles, le nettoyage et les essais. Il faut donc quatre jours pour être opérationnel à 100 %. Il ne fait pas trop chaud, on n'a pas la pluie, c'est parfait pour le montage. Beauregard, c'est très fatigant, mais c'est vraiment une ambiance super agréable. On profite aussi vraiment du moment à chaque fois. Et on ne retrouve cette ambiance que sur le festival."

Plus que quelques jours de patience : le festival Beauregard ouvrira mercredi et se déroulera jusqu'à dimanche à Hérouville Saint-Clair. 41 artistes se produiront sur l'une des deux scènes. 150 000 personnes sont attendues.