Festival Beauregard : Indochine en concert exceptionnel le mercredi 5 juillet 2023

Sept ans (déjà !) après les Insus, c'est une autre légende du rock français qui se produira en day before au festival Beauregard. Un cinquième jour qui n'était pas prévu il y a quelques semaines encore expliquent les organisateurs qui ont choisi de ne pas laisser passer cette opportunité.

Le quintet se produira, pour ses quarante ans d'existence, dans l'enceinte du chateau de Beauregard pour une heure et demi de concert, avec deux autres groupes avant lui dont on ne connait pas encore les noms. Nul doute en tout cas que les fans devraient se presser pour reprendre "L'aventurier", "3ème sexe" ou "J'ai demandé à la lune" avec le leader du groupe, Nicola Sirkis !

Ouverture de la billetterie ce vendredi à 10h

La billetterie de ce Day Before ouvrira le vendredi 2 décembre à 10h00, en exclusivité sur le site du festival Beauregard .

The Day Before sera accessible uniquement avec un pass 1 jour mercredi ou avec un pass 5 jours (ce dernier étant proposé en quota limité). The Day Before n’entre dans aucune autre combinaison de pass.