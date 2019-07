Festival Beauregard : les organisateurs ont un message pour vous

La 11e édition du festival Beauregard va s'ouvrir ce jeudi à Hérouville-Saint-Clair dans l'agglomération caennaise. Les derniers préparatifs sont en cours dans le château pour accueillir les festivaliers et les artistes. Le co-directeur Paul Langeois a un message pour vous !

Hérouville-Saint-Clair, France

John ouvre les portes de son château ce jeudi après-midi à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. La 11e édition du festival pop-rock Beauregard va réunir plus de 100 000 festivaliers (le vendredi et samedi sont déjà complets). Sur les deux scènes, 38 artistes ou groupes vont se produire. En attendant d'accueillir les premiers amoureux de la musique, les techniciens et bénévoles s'affèrent pour que tout soit prêt pour le jour J. Le festival Beauregard 2019 sera à vivre à la radio sur France Bleu Normandie et sur francebleu.fr

Le montage du festival a commencé le 17 juin dernier. Près de 800 personnes travaillaient sur le site du château de Beauregard ce jeudi. Les premiers bénévoles (un millier en tout) ont déjà les mains dans le cambouis. Pour les quatre jours du festival, ce seront 2 500 personnes qui veilleront sur les festivaliers et les artistes.

Les derniers préparatifs avant le jour J

La scène Beauregard, près du château. © Radio France - Jean-Baptiste Marie

On calfeutre les barrières qui entoure le château, résidence des artistes du festival © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Une vue colorée dans le ciel de Beauregard © Radio France - Jean-Baptiste Marie

La grande roue permettra de prendre de la hauteur sur le festival © Radio France - Jean-Baptiste Marie

La scène John, désormais située en face de l'autre scène, offre plus de confort aux festivaliers © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Les bénévoles et techniciens en action à la veille de l'ouverture des portes © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Le John's Pub est prêt à accueillir les festivaliers assoiffés © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Les stands de restauration se montent © Radio France - Jean-Baptiste Marie