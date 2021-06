Festival Beauregard : Muse en ouverture de l'édition 2022

"Ce qui ne tue pas rend plus fort" dit l'adage. Après deux années blanche pour cause de pandémie, les organisateurs du festival Beauregard frappent fort pour la première annonce concernant les artistes qui se produiront dans le parc du château du 6 au 10 juillet 2022. Après Depeche Mode, Sting ou Lenny Kravitz par le passé pour ne citer qu'eux, d'autres stars internationales avec les britanniques de Muse se produiront dès le mercredi soir dans une formule "Before", c'est à dire avec ouverture des portes à 18 heures pour se refermer à une heure du matin.

Un des meilleurs groupes britanniques que la Terre n'ait jamais porté

Les organisateurs ne cachent pas leur enthousiasme en parlant d'"un trio anglais rock aux mille facettes musicales, flamboyant, bêtes de scène et de stade." Et de rajouter : "Leurs shows sont bigger than life, une expérience unique, une immersion totale dans leur univers onirique et futuriste. Beauregard aura le privilège d’accueillir « un des meilleurs groupes britanniques que la Terre n’ait jamais porté » dixit Zane Lowe de la BBC Radio One."

Premiers billets mis en vente dès ce vendredi

Les billets vont bientôt être mis en vente. La billetterie pour le Day Before sera disponible en exclusivité sur le site internet du festival et les réseaux sociaux. Attention, ne seront vendus que les pass 1 jour pour Muse et un pass 5 jours proposant une offre exclusive. L’intégralité de la billetterie sera mise en vente dans un second temps. Tout comme le reste de l'affiche que le organisateurs du festival prennent plaisir à distiller au fil des semaines !