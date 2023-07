Festival Beauregard - Record battu en 2023... Blur espéré en 2024 !

Le château va retrouver son calme après un dernier show d'anthologie, celui du groupe Shaka Ponk qui a fait preuve de sa légendaire explosivité en clôture du Festival Beauregard ce dimanche. Un peu plus tôt Sting, qui malgré ses 71 ans ne prend toujours pas une ride, a inondé de sa classe et des ses tubes une clairière pleine à craquer de fans de tous âges.

Le groupe de hard rock australien Airbourne est lui venu fêter ses 20 ans de carrière dans un show assourdissant, et haut en couleur, le chanteur se brisant une cannette de bière sur la tête, sans se blesser..! Tandis que le rappeur français PLK a livré "une véritable dinguerie !" selon Louison, 16 ans, revenue aphone de ce concert. Bref pour tous les goûts et pour tous les âges, c'est la marque de fabrique de Beauregard, et ce n'est pas prêt de changer selon son co-directeur Paul Langeois : "On aime rassembler toutes les générations en proposant tous les styles".

Blur à Beauregard en 2024 ?

Ce que les organisateurs aimeraient aussi, c'est que la défection retentissante des Britanniques de Blur , qui ont déclaré forfait quatre jours avant pour cause de blessure au genou du batteur, soit bien vite reléguée au rang des souvenirs. Et que Damon Albarn et ses comparses soient de la partie en 2024. "Ils seront sur la route l'année prochaine, donc on espère les voir ici, les discussions sont déjà en cours" confie Paul Langeois.

Côté annulation, 2500 personnes ont demandé à être remboursées, mais 1000 billets ont été revendus. "Le delta n'est donc que 1500, détaille Paul Langeois, et le cachet de Royal Blood, le groupe qui a remplacé Blur, est moins élevé. Donc on fait même des économies... Mais ce n'était pas l'objectif, nous ce qu'on veut, c'est voir Blur à Beauregard !"

Toutes les places vendues en février, du jamais vu !

Les deux scènes, "Beauregard" et "John" ont donc chauffé pour cette édition 2023 et le parc n'a pas désempli, avec 30.000 personnes chaque jour, soit 150.000 au total. "Les gens ont commencé à réserver alors que la programmation n'était même encore annoncée, et on était complet dès février, on n'a jamais vu ça" rappelle Claire Lesaulnier, co-directrice du Festival.

Des festivaliers nombreux et assoiffés, qui ont "descendu" plus de 90.000 litres de bière. Il faut dire qu'il a fait chaud, avec des pointes à 27 degrés vendredi et samedi, et malgré le ciel menaçant dimanche, "jamais une goutte de pluie sur les festivaliers" se réjouit Paul Langeois.

Mais est-ce l'effet de la chaleur ? Les festivaliers ont peu consommé dans les nombreux restaurants. Elise, dont les frites de patate douce rassasient les festivaliers depuis neuf ans, ne cache pas sa déception. "Le public était très jeune cette année, et a peut-être moins les moyens, on a vu beaucoup de pique-niqueurs. Avec le prix du stand qui a augmenté, c'est pas cette année que je vais faire des supers vacances !"

La tenue de Beauregard a priori pas menacée par les JO 2024

Programmé traditionnellement début juillet, Beauregard ne s'inquiète pas outre mesure de la perspective des JO 2024. "Au niveau des dates, il n'y a pas de problème, explique Paul Langeois. Nous n'avons pas non plus besoin de forces de l'ordre supplétives, puisqu'on est autonome au niveau sécurité, et enfin, ni Caen ni Hérouville n'accueillent d'épreuves olympiques, donc tous les voyants sont au vert pour 2024".

