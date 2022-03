Festival Beauregard : Vianney, Feu! Chatterton et Izïa présents cet été, l'affiche est désormais complète

"Tout vient à qui sait attendre" dit l'adage. Et c'est vrai que cette quatorzième édition aura joué les divas à cause d'un virus qui a bouleversé nos vies ces derniers mois. "Cette année est vraiment particulière car l'attente fut plus longue que prévue, a écrit le festival dans un communiqué. Ces deux dernières années, nous n'avions qu'une idée en tête : retrouver le château, le parc et ses arbres centenaires, les scènes, les équipes, les artistes, les bénévoles, les partenaires et vous (le public) évidemment."

En juillet prochain, la plaine de Beauregard à Hérouville Saint-Clair vibrera enfin à nouveau avec une affiche qui fait la part belle aux artistes français de la nouvelle génération. En effet, Vianney - le vendredi 8 juillet 2022 - Feu! Chatterton - le dimanche 10 juillet 2022 - et la fille de Jacques Higelin, Izïa - le jeudi 7 juillet 2022 - viennent compléter une programmation où Orelsan, Clara Luciani, Juliette Armanet et -M- avaient déjà été annoncés.

17 nouveaux noms qui viennent compléter les 18 égrenés jusqu'à présent (sans compter le Day Before avec Muse et Last Train, mais aussi les cinq groupes normands qui joueront chaque jour en ouverture). Et si les artistes hexagonaux sont bien représentés, le festival comme à son habitude, n'en oublie pas la scène internationale avec les rockeurs californiens de Rival Sons (ne les ratez pas, leur chanteur Jay Buchanan est une bête de scène !), le post punk des quatre londoniennes de Goat Girl ou la techno de Kas:st.

Le samedi avec Orelsan déjà complet

Le festival vous paraît encore loin ? Attention, si vous n'avez pas encore acheté vos billets : la journée de samedi affiche déjà complet, impossible donc d'acheter pour la journée ou un pass comprenant cette date. La présence du rappeur caennais Orelsan, venu la dernière fois en 2018 n'y est sans doute pas pour rien... Le Day Before avec Muse le 6 juillet est également complet depuis bien longtemps.

Pour le reste, il est encore temps d'acheter son pass et si vous vous posez la question du ou des jours qui pourraient vous intéresser, voici quelques noms pour vous aider à faire votre choix : DJ Snake, Madness et Dirtyphonics seront présents le jeudi, Liam Gallagher (ex-chanteur d'Oasis), Ninho et Rival Sons le vendredi, Skunk Anansie, Metronomy, Vitalic et GusGus le samedi sans oublier PNL, Sum41 ou Martin Solveig le dimanche. Toute l'affiche est à retrouver sur le site internet du festival Beauregard.

"Nos retrouvailles, c'est demain, c'est maintenant..." écrivent les organisateurs. En attendant, les billets sont en vente directement sur le site web du festival avec comme nouveauté un pass jeudi-vendredi-dimanche. Une quatorzième édition bien partie pour battre le record de 108 000 spectateurs lors des deux dernières éditions, 60 000 billets ayant déjà été écoulés rien que pour les mercredi et samedi.