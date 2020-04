Festival Berlioz 2020 : les organisateurs espèrent pouvoir le maintenir du 18 au 30 Août à La Côte Saint André

Le directeur du festival Berlioz, à La Côte Saint André, espère qu'il aura bien lieu fin août, comme prévu. Il se donne jusqu'au 11 mai pour prendre une décision, en fonction des nouvelles annonces d'Emmanuel Macron. "Car il y a une forte attente des artistes et du public" explique Bruno Messina.

Berlioz et les Méditerranées musicales, le thème de l'édition 2020

Le festival Berlioz a lieu chaque fin d'été à la Côte Saint André, la ville natale du grand compositeur français du 19 ème siècle. L'édition 2020 doit avoir lieu du 18 au 30 Août prochain. Le directeur, Bruno Messina, se laisse encore un mois, jusqu'aux prochaines annonces du Président de la République pour décider s'il aura lieu ou pas.

"Pour l'instant, on l'espère !" explique, avec sa verve habituelle, Bruno Messina. "On le doit aux artistes, au public, mais aussi aux commerçants, hôteliers-restaurateurs pour qui le festival est un temps fort, important pour la vie économique du territoire."

Une programmation encore secrète

Les organisateurs ont repoussé jusqu'en mai les marchés publics qu'ils doivent passer avec les entreprises pour ensuite installer la scène, la conque, les gradins dans le château de La Côte.

Impossible pour l'instant de dévoiler la programmation et donc de lancer la billetterie, dont les ventes représentent 30 % du budget. Autre incertitude, l'ouverture des frontières pour faire venir en Isère de grands artistes internationaux.

Le jeune orchestre européen Hector Berlioz-Isère, sous la direction de François-Xavier Roth, en 2019 - Bruno Moussier

Les Troyens à Carthage

Pourtant, Bruno Messina a en tête toutes les surprises d'une programmation foisonnante qu'il a imaginée et dont le thème cette année est : Berlioz et les Méditerranées musicales. "Je peux vous dire que je l'ai construite autour de l'oeuvre Les Troyens à Carthage, de Berlioz. C'est la suite de la Prise de Troie de l'an dernier, avec ce grand cheval construit par les habitants et qui s'était promené dans la ville. Il devrait y avoir 180 personnes sur scène, avec notre Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz-Isère sous la direction de François-Xavier Roth".

Ecoutez l'interview de Bruno Messina Copier

On attend aussi l'Orchestre Philharmonique de Radio France : " Avec la venue d'une très grande diva, dont je ne peux dévoiler le nom... Il y aura aussi Jordi Savall et son orchestre de musiciens réfugiés, Orpheus XXI, car n'oublions pas que c'est Berlioz qui a inventé le concept de musiques du monde. Bien sûr, il y aura le chef d'orchestre _John Eliot Gardiner_, un habitué du festival...On pourra aussi entendre la 9ème symphonie de Beethoven, l'Hymne à la joie, car l'Europe est aussi méditerranéenne. Beethoven qui est né il y a 250 ans !" enthousiasme Bruno Messina.

Tenir jusqu'au 11 mai, avant de décider

La stratégie est donc claire : tenir jusqu'au 11 mai en espérant que le festival puisse avoir lieu : "Ce sera alors une course de vitesse pour être prêt à temps !" explique Bruno Messina qui souhaiterait aussi rendre hommage aux soignants durant la manifestation. "Le fait que le Tour de France soit maintenu, même s'il a dû être reporté, cela me donne de l'espoir." conclut-il.