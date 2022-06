Festival Berlioz 2022 : découvrez la programmation !

Cet été, au mois d'août, le festival "Berlioz" revient à la Côte-Saint-André, la ville natale du compositeur Hector Berlioz. Le festival de musique symphonique nous promet "Des milliers de sublimités", d'une expression du célèbre compositeur. Bruno Messina, directeur du festival, promet "une programmation généreuse et ouverte, voyageant en musique de Londres à Moscou, comme Berlioz l’a fait, et embrassant le monde, d’Amérique en Asie en passant par l’Afrique, pour y trouver "des milliers de sublimités" (comme il le disait des Orientales de Victor Hugo)" écrit-il dans le dossier de presse.

Star de cette édition 2022 : le violoniste Renaud Capuçon, qui débute une carrière de chef. Découvrez le programme du festival Berlioz, en intégralité avec France Bleu Isère.

Festival Berlioz

Jeudi 18 août - Grande fête d'ouverture, les Méditerranées musicales

15h - Concerts, jeux, ateliers dansés, animations pour petits et grands, dégustations de produits du terroir. Parc Allivet, La Côte-Saint-André

18h - Oresteïa, Musicatreize, Ensemble unitedberlin, Maîtrise du Conservatoire de Marseille. Œuvre de I. Xenakis.

Chapelle de la Fondation des Apprentis d’Auteuil, La Côte-Saint-André

21h - Saint-Saëns Le Voyageur, Orchestre Divertimento. Œuvres de C. Saint-Saëns, F. Salvador-Daniel, L. de Meyer / H. Berlioz et chants traditionnels.

Parc Allivet, La Côte-Saint-André

23h - Grand bal méditerranéen et feu d'artifice.

Vendredi 19 août

17h - Compositrices romantiques. Œuvres de L. Farrenc, Mendelssohn-Hensel, C. Schumann.

Église, La Côte-Saint-André

21h - Symphonie du Nouveau Monde, Orchestre national de Lyon. Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Samedi 20 août

17h - Ombres et lumière, œuvres de F. Schubert, C. Debussy, R. Wagner, F. Liszt.

Église, La Côte-Saint-André

21h - L’Abrégé des merveilles de Marco Polo (En famille, à partir de 7 ans), Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, Maîtrise du Conservatoire de Rouen.

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Dimanche 21 août

17h - Le Voyage d'hiver, Œuvre de F. Schubert.

Église, La Côte-Saint-André

21h - Nuits d'été, Orchestre de Chambre de Lausanne. Direction et violon : Renaud Capuçon. H. Berlioz, Rêverie et caprice H. Berlioz, Les Nuits d'Été F. Mendelssohn, Symphonie n°3 «Écossaise».

Château Louis XI, La Côte-Saint-André.

Lundi 22 août

17h - Jeunes solistes 1/3 - Renaud Capuçon & talents. Œuvres de C. Franck, E. Chausson.

Église, La Côte-Saint-André

21h - De Rameau à Ravel, Orchestre Les Siècles

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Mardi 23 août

17h - Jeunes solistes 2/3 Renaud Capuçon & talents. Œuvres de M. Ravel, E. Chausson, G. Fauré

Église, La Côte-Saint-André

21h - La Nuit des Étoiles, Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine.

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Mercredi 24 août

17h - Jeunes solistes 3/3 Renaud Capuçon & talents. Œuvres de C. Debussy, G. Fauré.

Église, La Côte-Saint-André

21h - Gala Berlioz, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Chœur Spirito; Jeune Chœur Symphonique.

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Jeudi 25 août

17h - Harold en Italie. Œuvre de H. Berlioz, F. Liszt

Église, La Côte-Saint-André

21h - Hymne à la liberté, Orchestre philharmonique de Radio France Chœur de Radio France. L. van Beethoven, Symphonie n°9 C. J. Rouget de Lisle / H. Berlioz, Chant du Neuf Thermidor La Marseillaise

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Vendredi 26 août

17h - Autour des Valses de Chopin, Œuvres de F. Chopin

Église, La Côte-Saint-André

21h - Rigoletto, Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz – Isère Le Cercle de l’Harmonie Chœur de la Musikfest Bremen. Opéra en 3 actes d'après Le roi s'amuse de Victor Hugo

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Samedi 27 août

17h - Le monde d'Hector. Œuvres de H. Berlioz, P. Viardot, F. Schubert, F. Liszt, P. I. Tchaïkovski, J. Brahms

Église, La Côte-Saint-André

21h - Tableaux d'une exposition, Orchestre philharmonique de Radio France. R. Wagner, Tristan et Isolde, Prélude ; Monologue du Roi Mark La Walkyrie, Adieux de Wotan M. Moussorgski, Tableaux d’une exposition

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Dimanche 28 août

17h - Clairs de lune, Chœur Spirito. Œuvres de G. Fauré, M. Ravel, C. Debussy, C. Saint-Saëns, H. Berlioz

Église, La Côte-Saint-André

21h - D'Espagne en Italie Le Concert des Nations. J. C. de Arriaga, Sinfonía a gran orquesta, H. Berlioz, La Belle Voyageuse, extrait des Mélodies irlandaises H. Berlioz, Zaïde F. Mendelssohn, Symphonie n°4 «Italienne»

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Lundi 29 août

17h - Récital Mozart. Œuvres de W. A. Mozart

Église, La Côte-Saint-André

21h - La flûte enchantée. Les Talens Lyriques, Ensemble vocal de Lausanne. W. A. Mozart, La Flûte Enchantée Opéra en 2 actes – Représentation semi-scénique

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Mardi 30 août

17h - Trios de beethoven. Œuvres de L. van Beethoven

Église, La Côte-Saint-André

21h - Béatrice et Bénédicte, Orchestre philharmonique de Strasbourg Chœur Spirito; Jeune Chœur symphonique. Opéra-comique en deux actes d'après Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

Mercredi 31 août

17h - Fééries romantiques. Œuvres de C. W. Gluck, H. Berlioz, F. Liszt, C. de Grandval, C. Saint-Saëns, C. Debussy

Église, La Côte-Saint-André

21h - Symphonie fantastique, Orchestre National de France. F. Mendelssohn, Ouverture de Ruy Blas F. Mendelssohn, Concerto pour piano n° 1 H. Berlioz, Symphonie fantastique

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

