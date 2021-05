Festival Berlioz à la Côte Saint André : c'est parti !

Bruno Messina a le sourire ! Le festival Berlioz aura bien lieu, comme prévu en août prochain. La billetterie ouvre ce 5 mai et la date n'a pas été choisie au hasard : "C'est le nom d'une cantate de Berlioz, hommage à l'aventure napoléonienne" explique le directeur du festival. " Et pour nous, c'était une épopée aussi que d'être prêts pour faire signe au public. Et toute notre équipe, aussi, qui, après plus de 200 concerts annulés en 2020, espérait pouvoir de nouveau accueillir le public pour faire partager cette musique que l'on aime tant, car cela est notre vocation."

Dans un premier temps, les réservations sont ouvertes pour 35 % de la jauge de 1200 places, mais la montée en puissance se fera jusqu'à l'été, avec une jauge complète mi- juillet. On peut acheter son billet en ligne sur le site du festival.

Organisation compliquée à cause du Covid

Le directeur de cet évènement musical attendu, chaque été, par tous les passionnés de Berlioz, mais pas seulement, a dû batailler avec la pandémie pour finaliser la programmation et signer les contrats avec les artistes et les orchestres venus du monde entier.

Jordi Savall sera pour la première fois au festival Berlioz -

"Tout a été difficile dans cette organisation avec l'épidémie. Mais c'est vrai que les russes, comme le chef charismatique Valery Gergiev, les anglais, avec le maestro _Sir John Eliot Gardiner_, les catalans, avec Jordi Savall et son concert des Nations ont été prêts avant nous, sans doute parce que leur vaccination avançait." explique Bruno Messina.

Jordi Savall pour la première fois au festival Berlioz

"Et il y a des clauses dans les contrats qui ont permis de prendre ce risque-là. On ne voulait pas se priver du requiem de Berlioz, de la Damnation de Faust, du Songe d'une nuit d'été ou encore de la 9e symphonie de Beethoven, avec Jordi Savall. Ce sera une soirée qui dira à la fois la résilience et l'exultation après cette épidémie, car il y aura la symphonie inachevée de Schubert et la 9e de Beethoven, donc, avec son _Hymne à la joie_. On a bien sûr aussi travailler avec les artistes français, comme le violoniste Renaud Capuçon, la chanteuse lyrique Véronique Gens ou le chef François-Xavier Roth"

Une grande fête de l'eau

Le Festival s'ouvrira avec une grande fête de l'eau, sur le lac de Roybon, avec les Water Music et l'orchestre Universitaire de Grenoble, dirigée par Patrick Souillot et se terminera avec une fête de la terre à la Côte Saint André, avec un concert de la chef Laurence Equilbey, à la tête de son Insula Orchestra.

N'oublions pas non plus la présence du grand pianiste Bruno Rigutto, pour des récitals à 17 heures, en l'église de la Côte, les 28 et 29 août, au cours desquels il jouera Chopin, Ravel et Schumann.

Un opéra-chanson pour les enfants

Enfin, du 1e au 4 juillet, la Côte Saint André accueillera un opéra-chanson de Michèle Bernard, adapté de la BD de Pef, le Prince de Motordu, et interprété par un millier d'enfants !