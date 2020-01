Deux présidents pour le Festival de la Biographie à Nîmes

Les couples mythiques à l'honneur de ce Festival de la Biographie qui débute pour 3 jours ce vendredi à Nîmes. Et donc deux présidents : Edgar Morin et Pierre Assouline. Ils accueilleront les 30.000 visiteurs venus à la rencontre de la centaine d'auteurs présents à Carré d'Art.

Nîmes, France

2 parrains prestigieux : Edgar Morin et Pierre Assouline et une centaine d'écrivains, c'est le Festival de la biographie qui s'ouvre ce vendredi 24 janvier pour trois jours à Carré d'Art à Nîmes. L'entrée est libre pour les 30.000 visiteurs attendus. Un thème cette année, les couples mythiques. Des livres consacrés à Jacques et Bernadette Chirac, à Scott et Zelda Fitzgerald ou encore au duo des Rita Mitsouko avec Fred Chichin et Catherine Ringer. En tout une centaine d'auteurs invités, présents jusqu'à dimanche en fin d'après-midi et donc une très grande variété de thèmes proposés. Une variété voulue par les organisateurs.

Christian Giraud, commissaire principal de ce Festival de la Biographie Copier

Un Festival de la biographie avec la remise ce vendredi à 18 heures à Carré d'Art du prix de la biographie Le Point. Avec les présences de Julian Jackson pour son De Gaulle, de Brigitte Benkemoun qui a écrit sur les relations de Dora Mar, modèle et compagne de Picasso, en lien avec la projection ce samedi à 10 h 45 de "La femme qui pleure au chapeau rouge" de Jean-Daniel Veraeghe au Sémaphore, de Chritophe Ono-dit-Bio et encore d'Hélène Carrère d'Encausse, de Jean-Marie Rouart, d'Irène Frain ou de Franz-Olivier Giesbert. Ce sont également des conférences au théâtre Bernadette Lafont et un concert de clôture le dimanche à 17 h 15. A noter l'exposition Rimbaud - Soleillet / Une saison en Afrique à Carré d'Art jusqu'au 25 avril.