Festival Check-in Party : y aura-t-il une édition 2023 en Creuse ?

L'horloge tourne : nous sommes en mars et nous ne savons pas encore s'il y aura un Check-in Party en août en Creuse. Les organisateurs n'ont toujours pas communiqué leur programmation, ni les dates de ce festival de musique rock qui se déroule à l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent. Leur site internet n'a pas été actualisé et reste bloqué à l'été 2022. Un mutisme qui inquiète, alors que le festival avait remporté un franc succès l'été dernier et réuni 10.000 personnes, trois ans après la première édition.

Ce silence interroge les fans comme Damien, un jeune Parisien qui a découvert Check-in Party l'été dernier. Il scrute les réseaux sociaux, en vain : "Quand un festival n'a toujours pas annoncé de date début mars, et ne publie absolument rien depuis la dernière édition, c'est mauvais signe. Je me dis qu'il doit y avoir un problème. J'avais tellement aimé l'an dernier que j'aurais aimé revenir."

Le festival se déroule en plein air, sur l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent. © Radio France - Lisa Melia

Un problème de budget

Les organisateurs se bornent à dire qu'ils vont bientôt communiquer, sans donner plus de précisions. L'agglomération du Grand Guéret "croise les doigts" pour qu'il y ait une troisième édition. La mairie de Saint-Laurent confie n'avoir plus de contact avec les organisateurs.

Malgré le soutien de l'agglomération et de la région Nouvelle-Aquitaine, Check-in Party a visiblement du mal à boucler son budget et cherche d'autres investisseurs publics et privés. La région se dit pourtant prête à doubler son investissement, car après la fin d'Urban Empire à Limoges, la Nouvelle-Aquitaine souhaite garder un festival de musique en août sur l'est de son territoire.

En plus de renforcer l'image positive de la Creuse et d'être une vitrine pour le département, le festival apporte des retombées économiques. Entre la billetterie, les hébergements, les restaurants ou les locations de matériel, cela représente au minimum 700.000 euros pour le Grand Guéret.