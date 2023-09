Festival Cidre et Dragon : Merville-Franceville s'apprête à recevoir 40 à 50 fois sa population ce week-end

Mervill-Franceville (2195 habitants) s'apprête à accueillir 40 à 50 fois sa population sur un Week-end. A partir de samedi et jusqu'à dimanche, la commune calvadosienne attend 85 à 100.000 visiteurs pour la 12e édition de son festival Cidre et Dragon.

Un festival entièrement bénévole et gratuit autour du médiéval Fantastique organisé en septembre pour éviter la sur-affluence touristique et qui se prive même de toute pub en raison de son succès.

"On a grandi avec le temps et on est heureux d'accueillir beaucoup de monde , expose Daniel Pétron, le vice-président de l'association Le Raid Tolkien qui co-organise avec la Mairie le Festival. Mais après il faut trouver tout le matériel et toutes les structures pour accueillir tout le monde. La principale difficulté est la circulation. On n'a pas assez de parking. On a un paysan qui nous prête des champs. Cela transforme aussi la ville avec les changements de sens de circulation. Tout s'arrête sur une période de Franceville pendant deux jours le temps de faire le Festival. Ce sont les habitudes que l'on a. On arrive à gérer."

L'installation des tentes qui abriteront les tentes © Radio France - Olivier Duc

Derrière ce rendez-vous se cachent les bénévoles du Festival. Ce sont eux qui le prépare et le font vivre. "Tous les jours, détaille Daniel Pétron*, on a une vingtaine de bénévoles qui travaillent à monter tous les stands et les décors et le personnel de la Mairie travaille avec nous pour la signalisation. A l'année, on est une quinzaine-vingtaine de bénévoles et sur les deux jours on monte à 150 personnes."*

La salle polyvalente, véritable quartier général des bénévoles, voit ainsi passer ceux qui sont chargés d'installer les stands sous des tentes de l'armée ou des couturières comme Martine et Jacqueline. A quatre et depuis avril, elles ont ainsi confectionné une quarantaine de costumes. On retrouve de nombreux retraités mais pas uniquement.

Derniers panneaux à installer dans la buvette des quatre tours près de la plage © Radio France - Olivier Duc

Marie, fille de Mervillais, a elle posé des congés et délaissé Paris pour prêter main-forte à l'installation de la dernière nouveauté du festival : la buvette des quatre tours. "Dans l'atelier elle paraissait immense et là sur le parking de la plage cela rend super bien. On a pris une journée et demi à sept personnes pour l'installer."

Tous sera installé d'ici vendredi soir afin d'accueillir les exposants mais également pour le passage de la commission de sécurité à 17h.