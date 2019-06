Festival : Clap de fin pour Le Grand Son ?

Le Grand Son est en phase terminale. L'association à la tête du festival qui fait résonner Saint-Pierre-de-Chartreuse depuis près de 30 ans, va officialiser sa propre liquidation judiciaire. Cet avis de décès signe peut-être la mort de cet événement, autrefois connu sous le nom "Rencontres Brel". Ce qui est sûr c'est que l'association ne pourra pas organiser la 31e édition du festival, initialement prévue du 18 au 21 juillet, c'est en tout cas ce que nous dit son président.

L'Éphémère enterrée sous les dettes

En redressement depuis la fin de l'année dernière, l'association l'Éphémère accuse aujourd'hui un déficit de plusieurs milliers d'euros. "L'association s'est mise en redressement judiciaire au mois de novembre de l'année dernière", explique son président Jean-Pierre Godefroy. "Lors d'une audience publique le 16 mai dernier, le procureur de la République s'est prononcé défavorablement concernant la poursuite de l'activité."

Pourquoi avoir attendu le dernier moment pour cette liquidation judiciaire ? "Le juge nous avait donné son accord pour une édition 2019, à condition de ne pas créer de créances supplémentaires", explique Jean-Pierre Godefroy, "Le travail que l'on a mené _n'a pas abouti à un budget au moins à l'équilibre_. Le conseil d'administration devrait donc financer ce déséquilibre avec nos deniers personnels. Cela devient donc très compliqué."

Le phénix peut-il renaître de ses cendres ?

Quant à l'organisation du festival pour et les années futures ? "L'Éphémère est morte mais _Le Grand Son n'est pas mort_", nous dit le président de feue l'Éphémère. "La dynamique que l'on sent poindre cette année dans le village suite au non-événement de cette année prouve qu'il y a une synergie qui se met en place pour qu'il y ait une édition l'année prochaine. Quant à l'ampleur et au format, je ne peux pas le dire. Mais la municipalité travaille ardemment avec des acteurs politiques et des acteurs associatifs pour voir comment on peut mettre en place l'avenir."