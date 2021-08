Festival Climax à Bordeaux : ce week-end, une septième édition dédiée à l'Afrique

Le festival Climax revient pour une septième édition ce week-end, au sein de l'écoquartier Darwin à Bordeaux. Les concerts et conférences tourneront autour du thème "L'Afrique berceau du futur".

L'équipe du festival Climax a présenté la nouvelle édition, aux côtés de représentants de la mairie de Bordeaux et de la Région.

"On dit souvent que l'Afrique est le berceau de l'Humanité. Nous pensons que l'Afrique est le berceau du futur" explique Philippe Barre, le fondateur de l'écoquartier Darwin à Bordeaux, et du festival Climax. La septième édition, qui se déroulera de vendredi à dimanche, sera donc tournée vers le continent africain.

Insécurité et dérèglement climatique

L'équipe du Climax veut sensibiliser le public à tous les enjeux auxquels sont confrontés les pays africains : "Dérèglement climatique, hausse démographique, insécurité grandissante, pillages organisés des ressources, érosion continue de la biodiversité..."

"Aujourd'hui, nous connaissons un grand dérèglement climatique à cause des activités frénétiques du monde occidental. L'Afrique fait partie des zones qui subissent le plus les conséquences de cette frénésie" poursuit Philippe Barre. "Et en même temps ce continent regorge d'initiatives que nous devrions regarder de près, parce qu'elles nous montrent des choix créatifs, des choix de vivre-ensemble."

Plusieurs grands témoins seront invités à partager leur expérience lors des conférences. "Nous aurons à nos côtés une femme qui travaille avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel 2018. Il fera également une intervention par vidéo" détaille Nathalie Bois-Huygue, en charge de la programmation. Tous deux évoqueront les violences sexuelles subies par de nombreuses femmes, et leur combat contre l'excision en République Démocratique du Congo.

De son côté, Moustapha Dieng, le directeur du syndicat des travailleurs au Sénégal, interviendra sur les pillages de ressources : "Il y a des accords de pêche qui permettent aux bateaux européens de prendre tous nos poissons ! Ils ont des bateaux plus performants, le temps que les pêcheurs artisanaux arrivent, les poissons ont déjà été ramassés par les Européens. Nos ressources se raréfient, alors qu'une grande partie de la population vit de la pêche."

We love Climax

La nouveauté de cette année, c'est la collaboration avec l'équipe du festival We Love Green. Ce dernier ne pourra pas se tenir en septembre à cause du contexte sanitaire, alors les deux équipes ont conçu ensemble la programmation du samedi soir, une soirée baptisée "We love Climax".

"Samedi soir on aura des artistes issus du festival Nyege Nyege en Angola, qui aujourd'hui inspirent toute la scène underground électro dans le monde... Je pense que ça va déchaîner le public" sourit le fondateur du festival, Philippe Barre.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à l'événement. Une tente de tests antigéniques sera installée devant l'entrée.

Toute la programmation et la billetterie seront à retrouver sur le site de Climax.