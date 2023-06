Festival d'Avignon : 10.000 nouvelles places mises en vente, annonce le directeur

Ceux qui n'ont pas encore pu acheter de billet pour les spectacles du Festival d'Avignon ont encore une chance de le faire. Le directeur du festival, Tiago Rodrigues, annonce ce vendredi matin sur France Bleu Vaucluse la mise en vente de 10.000 nouvelles places. "Nous avons décidé d'ouvrir la billetterie deux mois plus tôt cet année, ce qui nous a permis de déjà avoir une gestion bien plus souple, responsable, et cette stratégie nous permet de de mettre 10 000 places pour presque tous les spectacles en vente dès maintenant", explique-t-il.

"Celles et ceux qui n'ont pas encore pu trouver de place pour leur spectacle devraient trouver des places disponibles maintenant pour presque tous les spectacles, même si les ventes se présentent très, très bien. On s'attend à un festival avec une présence et un taux d'occupation sûrement autour des 90 %", avance Tiago Rodrigues.

Hommage à Cédric Vautier, technicien décédé brutalement

Dès le début de son interview, Tiago Rodrigues a aussi tenu à rendre hommage à Cédric Vautier. Ce technicien lumière, qui travaillait régulièrement pour le festival depuis une vingtaine d'années, est mort brutalement ce mercredi. "Ça touche brutalement notre équipe et l'édition 2023 du festival lui sera dédiée, affirme Tiago Rodrigues. On se remet au travail car Cédric serait le premier à le faire, avec son énergie, sa lumière. Car il travaillait à la lumière mais il était aussi une lumière. Il serait le premier à défendre ce retour au travail. Les équipes pensent fort à lui, à sa famille, à ses proches en retournant au travail pour le dédier ce festival cette année".