Festival d'Avignon 2024 : des dates théoriques comme hypothèse de travail

Le Festival d'Avignon aura lieu en 2024, l'année des Jeux Olympiques. La ministre de la culture l'a confirmé ce mardi 13 décembre. Il faut néanmoins adapter les dates pour qu'elles ne coïncident pas avec celles de la compétition sportive pour des raisons de sécurité et de mobilisation des forces de l'ordre.

ⓘ Publicité

Pour l'instant aucune date n'est arrêtée pour le Festival d'Avignon. Les négociations sont en cours entre la préfecture du Vaucluse, la mairie d'Avignon, les représentants du In et du Off. Mais ces acteurs travaillent sur des dates potentielles : du 29 juin au 21 juillet 2024. "C'est une hypothèse de travail crédible mais ça reste néanmoins une hypothèse. Rien n'est arrêté à ce stade", insiste notre source au sein de l'organisation du Festival d'Avignon.

Préfecture, mairie, et monde culturel travaillent ensemble notamment pour déterminer si ces dates peuvent correspondent au calendrier scolaire puisque chaque année des spectacles se jouent dans des cours d'école ou de collèges. Donc avant d'avancer officiellement le début du festival fin juin, il faut s'assurer que les élèves ne soient plus en classe.

Sur la table également, il y a le nombre de policiers et de gendarmes pour sécuriser l'évènement. Là où le bât blesse c'est que les forces de l'ordre doivent être disponibles dès le 18 juillet 2024 pour l'ouverture du village olympique à Paris. Donc peut-être qu'il faudra encore écourter le festival de quelques jours sur la fin juillet pour les libérer. Pour l'instant aucune décision définitive n'est arrêtée, sur aucune date.