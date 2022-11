Festival d'Avignon 2024 et JO : trois options sont sur la table selon la préfète de Vaucluse

C'est une question éminemment sensible : le festival d'Avignon aura-t-il lieu en 2024 ? Depuis fin octobre, le sujet agite le milieu culturel avignonnais, depuis que le ministre de l'intérieur a laissé planer le doute sur le maintien de grands évènements dans le contexte de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. C'est la question du nombre de forces de l'ordre disponibles pour sécuriser tous les évènements qui pose problème. Dans le Vaucluse, la préfète est désormais chargée d'établir une concertation avec les différents acteurs du secteur, notamment les représentants du In et du Off, mais aussi de tous les autres évènements vauclusiens de l'été 2024 comme par exemple les chorégies d'orange.

Je comprends et j'entends leurs inquiétudes. C'est pour ça que j'ai souhaité prendre contact avec eux pour les rassurer et leur dire qu'il y a des concertations au niveau national et local- Violaine Démaret - la préfète du Vaucluse

"Pour pouvoir comprendre le débat il faut revenir à la source. Les JO vont marquer le pays pendant deux mois voir deux mois et demi par l'avant (la flamme olympique) et par le pendant (Jeux olympiques et paralympiques). Tous les regards seront braqués sur la France et il y a des enjeux de sécurité importants [...]. Le risque terroriste reste très important dans le pays", explique Violaine Démaret. "Tous les évènements qui vont se passer à ce moment là peuvent nous amener à prévoir un dispositif de sécurité. [...] Aurons nous les moyens ou pas d'organiser l'évènement majeur que sont les JO et les évènements habituels en termes d'effectifs, c'est la question qui a été posée par le ministre de l'intérieur."

Au micro de France Bleu Vaucluse, la préfète évoque trois options : "La première c'est que le festival se maintienne dans ses dates prévues, il se peut qu'il soit annulé mais ça c'est vraiment une hypothèse qui apparait extrêmement faible au moment où nous nous parlons, et le but c'est de tout faire pour éviter ça. Et puis il peut y avoir une option de décalage de date."

Une échéance mi-décembre

Violaine Démaret espère des éléments de réponse plus précis d'ici mi-décembre de cette année 2022. "Il ne faut pas se décourager mais anticiper", martèle-t-elle. Avec les autres préfets et les ministères, un recensement des différents évènements prévus en même temps que les JO est en cours. "Nous on sait ce qu'on fait d'habitude. Moi je sais que habituellement, et ce sera certainement le cas en 2024, on aura les Chorégies d'Orange, un Festival d'Avignon, l'Insane Festival, le Green Fest, les feux d'artifices, et on sait les besoins en force publique que ça consomme habituellement. Mais il n'y a pas que le Vaucluse ! Tout ça, ça s'agrège au niveau de la région et du pays, et une fois qu'on met tous ces évènements et ces besoins en sécurisation en face des dates de JO, où on sait que ça va consommer des moyens en force mobile qu'on a pas l'habitude de mobiliser, c'est là qu'on pourra ensuite affiner, lorsqu'on aura cette agrégation au niveau national, ce qui devra ou non bouger."