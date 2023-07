Festival d'Avignon 2024 : les vacances d'été avancées au 28 juin pour certains établissements

C'est officiel, en 2024, le festival d'Avignon se déroulera du 29 juin au 21 juillet. L'annonce a été faite ce vendredi par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, au village du festival Off. "C'est important de pouvoir annoncer ces dates, car tout le monde a besoin d'anticiper, de préparer et d'organiser l'édition prochaine. Et en raison des Jeux olympiques, il a été décidé d'avancer d'une semaine le festival d'Avignon."

ⓘ Publicité

De nouvelles dates qui impliquent également des changements de calendrier pour certains établissements scolaires comme l'explique la Ministre. "Pour les établissements scolaires qui sont impactés par le festival, les vacances seront avancées au vendredi 28 juin soir pour permettre de libérer ces lieux." Seule la ville d'Avignon sera concernée par ces départs anticipés. Par ailleurs, les centres de loisirs ouvriront plus tôt afin de pouvoir accueillir les enfants concernés. La ministre de la Culture a également précisé que les dates du festival In et du festival Off devraient être les mêmes l'année prochaine.