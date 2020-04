Festival d'Avignon annulé : la maire Cécile Helle lance un appel à l'État et aux collectivités

La maire d'Avignon réagit à l'annulation du Festival d'Avignon, dans un communiqué diffusé ce mardi. Cécile Helle estime la décision "sage" de la part des organisateurs et en appelle dès aujourd'hui à l'aide de l'État et des collectivités pour aider Avignon à faire face à ce "coup dur".

L'annulation du Festival d'Avignon annoncée lundi soir par ses organisateurs est "évidemment un coup dur pour notre ville", réagit Cécile Helle dans un communiqué mardi. La maire d'Avignon estime la décision d'Olivier Py, Paul Rondin et les équipes du Festival, "sage et responsable". Comme eux, Cécile Helle a gardé longtemps l’espoir que "la belle utopie, qui avait animé Jean Vilar en 1946 portant création de ce qui allait devenir au fil des décennies, le plus grand festival de théâtre au monde, allait triompher de la crise sanitaire liée au covid-19." Mais les annonces d'Emmanuel Macron ont dessiné un autre scénario. Et pour elle, il va falloir que l'État et les collectivités territoriales aident Avignon à affronter cette épreuve.

Une pensée pour les acteurs économiques

Cécile Helle explique dans son communiqué combien elle mesure les répercussions que va avoir l'annulation du 74e Festival d'Avignon. On estime à 100 millions les retombées économiques de la manifestation. Elle évoque tous les "acteurs économiques de notre ville dont l’activité dépend grandement du festival. Je pense bien sûr aux professionnels du tourisme, en premier lieu les hôteliers, gérants de résidences hôtelières et de campings, propriétaires de chambres d’hôte… Mais je pense aussi aux cafés, bars, restaurants et commerces qui animent tout au long de l’année notre centre historique et nos quartiers. "

"Ce matin, j'ai bien sûr une pensée particulière pour les acteurs culturels avignonnais"

Les conséquences pour les acteurs économiques sont énormes, mais la maire d'Avignon dit aussi mesurer "ce que représente cette annulation pour les acteurs culturels, artistes, compagnies, intermittents et techniciens du spectacle, lieux de théâtre pour qui juillet à Avignon, constitue chaque année le rendez-vous incontournable pour imaginer les saisons culturelles à venir du reste de la France, mais aussi de l’Europe et du monde. Ce matin, j’ai bien sûr une pensée toute particulière pour les acteurs culturels avignonnais, compagnies et responsables de théâtres permanents qui font vivre la culture tout au long de l’année dans notre ville grâce à ce temps fort qu’est le festival."

Un plan de relance solidaire à bâtir

Cécile Helle rappelle que le plan d'annulation imaginé par la direction du Festival sera débattu en conseil d'administration lundi prochain, le 21 avril.

La maire d'Avignon souhaite "que des perspectives soient lancées pour nous permettre d’évoquer déjà les contours de la 75e édition prévue en juillet 2021 afin qu’ensemble, nous retrouvions le chemin des jours heureux évoqués hier soir par le président de la République dans son propos."

"L'État doit proposer un fonds de soutien aux festivals et aux acteurs culturels"

Cécile Helle veut bâtir avec "toutes les forces vives de la ville (chambres consulaires, organisations socio-professionnelles : fédération et associations de commerçants, UMIH…)", un plan de relance solidaire. Une chose est sûre, Avignon ne pourra pas se relever toute seule. C'est ainsi que la maire en appelle dans son communiqué "à l’aide exceptionnelle de l’État et des collectivités territoriales – Région PACA, Département de Vaucluse et Agglomération du Grand Avignon- pour en solidarité accompagner et soutenir notre ville, ses acteurs économiques et culturels."

Pour Cécile Helle, l'État doit proposer "un fonds de soutien aux festivals et aux acteurs culturels à l’image de celui qu’il a déjà mis en place pour les entreprises et certains secteurs d’activités économiques."