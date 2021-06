Festival d'Avignon : la billetterie en ligne prise d'assaut et saturée

La billetterie en ligne du Festival d'Avignon est ouverte depuis 10 heures ce samedi 5 juin et des bugs sont déjà signalés à cause des nombreuses connexions. L'équipe indique faire son possible pour réduire les délais d'attente.

En tout, 10.000 places sont en vente, tous spectacles confondus, sur le site du festival ce samedi. A midi 2.000 tickets étaient déjà achetés.

Dans une semaine, samedi 12 juin, 10.000 places seront en vente par téléphone. Pour acheter son billet au guichet du cloître Saint-Louis, à Avignon, il faudra patienter jusqu'au 15 juin.