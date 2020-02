Festival off d'Avignon : les affiches par milliers bientôt de l'histoire ancienne

Le festival off d'Avignon veut devenir plus vert. Pour l'édition 2020, ses organisateurs veulent restreindre l'affichage. Ils militent aussi pour un ramassage plus écologique des déchets et un transport plus doux pour les troupes.

Avignon, France

Le festival off d'Avignon va-t-il devenir écolo ? C'est l'ambition des organisateurs, dès l'édition 2020. Après deux réunions de consultations, ils présentent leur stratégie de transition verte sur quatre ans.

Pour la première fois, Avignon va arborer un visage différent, du 3 au 26 juillet prochain. Fini les milliers d'affiches placardées partout dans les rues de l'intramuros. AFC, Avignon Festival et Compagnies demande à la mairie de limiter l'affichage sauvage. Il serait contenu au village du off et à six autres endroits de la ville.

Par ailleurs, le off souhaite que les collectivités mettent en place des navettes entre les parkings relais et les théâtres. Il demande aussi qu'un ramassage des déchets plus écologique soit mis en place, à l'aide de triporteurs. Aux théâtres enfin, AFC demande de privilégier des éclairages LED pour réduire la consommation d'énergie. Il veut aussi développer l'usage de gourdes et non plus de bouteilles plastiques.