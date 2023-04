Festival d'Avignon : on connaît la programmation de l'édition 2023

Ça y est, on connaît la programmation du 77e Festival d'Avignon. Le nouveau directeur, le Portugais Tiago Rodrigues, a présenté ce jeudi soir sa toute première programmation , qui compte 44 spectacles, dont 33 créations et plus de la moitié des spectacles (55%) "portés ou co-portés" par femmes. C'est d'ailleurs une metteuse en scène française, Julie Deliquet, qui fera l'ouverture dans la Cour d'honneur du Palais des papes avec "Welfare", une adaptation du film documentaire de Frederick Wiseman, paru en 1973, sur un centre social de New York.

ⓘ Publicité

L'anglais est la langue invitée de cette 77e édition du festival, avec des dramaturges venus du Royaume-Uni, des États-Unis ou du Canada, dont une adaptation de Shakespeare. Trois concerts sont aussi prévus, en partenariat avec le festival du Printemps de Bourges, et réinterpréteront trois albums en anglais, de David Bowie, Lou Reed et Neil Young.

Le retour des spectacles à la carrière de Boulbon

Cette édition 2023 marque aussi le retour des spectacles à la carrière de Boulbon, avec "Le Jardin des délices", mis en scène par Philippe Quesne. Et plus largement, de nombreuses représentations sont prévues hors d'Avignon, dont une "randonnée théâtrale" de six heures à Pujaut inspirée de Jean Giono : "Que ma joie demeure" de Clara Hédouin. "En juillet, on doit traduire notre ancrage territoriale, notre amour de ce territoire, et donc faire plus de spectacles extramuros pour faire découvrir la région autrement", explique Tiago Rodrigues.

Une billetterie ouverte plus tôt, dès le 7 avril

Le nouveau directeur du Festival d'Avignon a aussi voulu rendre le festival plus accessible, notamment aux jeunes, en ouvrant la billetterie plus tôt. Les premiers billets seront disponibles dès le vendredi 7 avril sur le site internet du festival, pour permettre notamment au plus grand nombre de s'organiser et de payer moins cher ses billets pour venir à Avignon.

Une affiche peinte avec de la lavande

Lors de cette présentation, l'affiche du 77e festival d'Avignon a aussi été dévoilée. Il s'agit d'une peinture bleue sur un fond blanc, réalisée par Célia Vitali de l'atelier Perméable, pour laquelle des brins de lavande et des clémentines ont été utilisées comme pinceaux.