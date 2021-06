Festivals dans le Finistère : à quoi s'attendre cet été ?

Après des mois d'incertitude, les conditions d'accès aux festivals se précisent. Ce lundi, le gouvernement a annoncé qu'il n'y avait plus de limite de jauge et que le masque n'était pas obligatoire en festival.

Les masques ne seront plus obligatoires en festival et les limites de jauges non plus. Mais malgré ces annonces du gouvernement ce lundi, de nombreux présidents de festivals ont décidé de ne pas modifier leur organisation pour autant. Pour beaucoup, ces annonces arrivent trop tard. Seule obligation pour les festivaliers : un pass sanitaire pour tous les concerts de plus de 1.000 personnes. Il s'agit d'un certificat de vaccination ou d'un test Covid, PCR ou antigénique, négatif.

Petit tour d'horizon des festivals finistériens :

Le festival du bout du monde se tiendra à Crozon du 2 au 8 août. Quatre sites différents sont prévus, il pourront accueillir jusqu'à 5.000 spectateurs.

Les Petites folies qui accueillent habituellement 10 000 personnes, ont décidé de ne pas augmenter leur jauge. Le festival sera remplacé par les "nuits de petites folies" avec des soirées musicales dans un lieu encore tenu secret.

Le Festidreuz de Fouesnant ne se tiendra pas en juillet mais du 12 au 14 août, dans un format réduit. Les organisateurs ont prévu une seule scène avec quatre artistes par soir et 5.000 spectateurs.