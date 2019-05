VIDÉO - Festival DARC 2019 à Châteauroux - Charlie Winston, Patrick Fiori...la programmation musicale dévoilée !

Châteauroux, France

La programmation musicale du festival DARC a été dévoilée ce mardi matin devant le restaurant le Saint Hubert à Châteauroux, en présence des nombreux partenaires de ce rendez-vous incontournable. La recette du succès n'a pas changé : du dimanche 11 août au vendredi 23 août, DARC va proposer un stage de danse très prisé, encadré des professionnels de renom, et des concerts en soirée. Eric Bellet, le directeur artistique du festival le rappelle : " Darc est à l'heure de l'Europe depuis 44 ans et poursuit le même objectif depuis 1975 : favoriser l'accès de tous à la culture et à divers modes d'expressions artistiques "

Plus de 65 000 visiteurs sont attendus ; le stage de danse lui rassemblera lui plus de 650 stagiaires, danseurs débutants, semi-professionnels ou professsionnels, venus du monde entier. Un stage unique en France et en Europe, encadré par 35 professeurs parmi les plus grands comme Larrio Ekson, Christopher Huggins, Domnique Lisette ou encore Bruno Agati. Le festival, c'est aussi "DARC au pays" avec des concerts et des animations sproposées dans plusieurs communes du département. Le festival ira aussi à la rencontre des jeunes dans les quartiers de Châteauroux en leur poposant des cours de Hip-hop et de percussions. A noter enfin qu'une initiation à la régie d'un festival sera proposée ; l'obectif étant de susciter des vocations aux métiers et techniques du spectacle.

Toute la programmation de DARC 2O19 dans cette vidéo

La programmation musicale du Festival DARC 2019