Festival DARC à Châteauroux : les dates de l'édition 2020 sont connues !

Châteauroux, France

Après une édition 2019 qui a connu un grand succés avec au moins 65 000 spectateurs sur l'ensemble du festival, un spectacle final de très grande qualité et une partie "stage de danse" qui a joué "à guichet fermé" avec 650 stagiaires, DARC 2019 restera un grand cru. Il est vrai également que le plateau des artistes proposé était aussi à la hauteur avec Patrick Fiori, L.E.J, Charlie Winston, Radio Elvis, Aniurka, Marcel et son orchestre ou encore Mass Hysteria. La barre a été placée très haut et Eric Bellet et son équipe ont bien l'intention de rester sur cette dynamique. Le directeur artistique du festival ne lâche rien et a toujours l'intention de faire venir à Châteauroux Véronique Sanson notamment.

En attendant d'en savoir plus sur la programmation dans quelques mois, on connait déjà les dates de l'édition 2020. Le 45ème Stage-Festival International de Châteauroux aura lieu du dimanche 9 aôut au vendredi 21 août. Les festivités débuteront le mardi 11 aôut pour se terminer le mardi 18 août. Le spectacle final lui, aura lieu le vendredi 21 août 2020 : vivement l'année prochaine !