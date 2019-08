Festival DARC : Aniurka et Marcel et son orchestre pour le dernier jour de concerts à Châteauroux

Dernier jour de concert à Châteauroux pour le Festival DARC ce mardi. Vous avez rendez-vous avec Aniurka et le groupe déjanté Marcel et son orchestre place Voltaire. De la danse, des sourires et de la bonne humeur pour conclure.

Châteauroux, France

C'est déjà la fin place Voltaire à Châteauroux pour le Festival DARC, après un peu plus d'une semaine de concerts. Mais rassurez-vous, ce sera avec beaucoup de joie et de sourires que ce huitième jour terminera. Un peu d'exotisme d'abord avec Aniurka à 20 h 45 et de la folie avec Marcel et son orchestre à partir de 22 h 30. Préparez-vous à danser jusqu'au bout de la nuit ce mardi soir.

Aniurka en ouverture

Cette chanteuse cubaine, née à Santiago De Cuba en 1972 va forcément vous transporter. Vous l'avez sans doute déjà entendu, notamment au festival "Jazz à Vienne". Son premier album "Poder Volar" est sorti il y a un peu plus de trois mois donc les titres joués ce mardi soir seront forcément inédits.

Une artiste à découvrir à 20 h 45 place Voltaire.

Marcel et son orchestre pour bien terminer ce huitième jour

Si vous aimez les groupes déjantés, humoristiques et plein d'énergie, vous allez sans doute trouver votre bonheur ce mardi soir place Voltaire. Marcel et son orchestre, c'est 25 ans de carrière, près de 400 000 albums vendus et environ 1 000 représentations partout en France. C'est un groupe de rock festif, avec des influences ska et punk. Ces sept musiciens originaires des Hauts-de-France prennent un plaisir fou à se produire sur scène et ça se voit à chaque représentation.

C'est à 22 h 30, toujours place Voltaire.

France Bleu Berry en direct

Votre radio France Bleu Berry toujours en direct pour ce dernier jour de concert, avant bien-sûr la grande chorégraphie du stage de danse, le 23 août prochain, où près de 650 stagiaires se produiront.

Retrouvez Manuel Bonnefond entre 11 h 30 et midi puis de 19 h à 20 h.