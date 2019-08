Festival DARC : le département de l'Indre et la ville de Châteauroux aux côtés de "leurs" stagiaires

C'est devenu une tradition : chaque année, le département de l'Indre et la ville de Châteauroux offrent leur stage de danse à de jeunes indriens. Un coup de pouce non négligeable et apprécié.