Festival Darc : plus de 650 personnes ont débuté leur stage de danse

Elles sont venues du monde entier, et vont passer 13 jours à Châteauroux : 650 personnes viennent de débuter les traditionnels stages de danse du festival Darc, à Châteauroux, ce dimanche.

Le festival Darc, à Châteauroux, ce sont bien sûr des concerts, mais c'est aussi de la danse. Plus de 650 stagiaires, venus du monde entier, ont débuté leur formation ce dimanche 11 août. Il y en a pour tous les goûts : modern jazz, flamenco, ou encore au hip hop; en tout 23 disciplines sont proposées, 34 professeurs sont mobilisés. Il y a aussi du théâtre, et même du massage !

Des stagiaires de tous horizons

Parmi les 650 stagiaires rassemblés à Châteauroux, on trouve de toutes les générations, et de tous les horizons. Bob est américain, il bénéficie du jumelage entre la ville où il habite en Allemagne et la ville de Châteauroux : "Châteauroux m'a dit 'viens' alors je suis là pour deux semaines" s'enthousiasme ce danseur de claquettes de 64 ans, qui participe pour la première fois à ces stages.

Ambiance un peu "rentrée des classes" ce dimanche à Châteauroux, pour le coup d'envoi des stages © Radio France - Manon Klein

Des anciens

Souvent, les participants reviennent d'une année sur l'autre. Le record, c'est peut-être André qui le détient : il était déjà là en 1982. D'ailleurs il conserve précieusement des photos des stages de l'époque dans une enveloppe, qu'il a emportée avec lui. Les stages du festival Darc, il les a découverts presque par hasard; "C'est mon ex qui faisait de la danse qui m'avait emmené (...) je suis tout de suite tombé dans le bain".

On met le pied une fois à Darc, et après c'est fini - André

André s'est pris de passion pour la danse, et depuis il revient tous les ans. En dehors des stages, il est même parti à Cuba pour perfectionner sa pratique de la salsa. Cette édition du festival Darc sera pour lui la dernière, "après ce sont mes enfants qui prennent la relève" s'amuse ce retraité de 71 ans, qui habite aujourd'hui en Charente-Maritime.

André participe aux stages depuis déjà 1982 ! © Radio France - Manon Klein

Le spectacle final des stagiaires aura lieu ce vendredi 23 août à 20h place Voltaire, à Châteauroux.